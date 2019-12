Az erőszak nem lehet a család belső ügye

A családokon, kapcsolatokon belüli erőszakra kívánták felhívni a figyelmet az elmúlt napokban azzal a programsorozattal, amelynek záróeseményeként csütörtökön kora este többtucatnyian indultak útnak a megyeszékhelyi parkerdőben.

A rendezvénnyel kapcsolatban Tóth László őrnagy, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának megbízott vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a nők elleni erőszak világnapján, november 25-én indult országos kampánnyal akarták felhívni a figyelmet a családon belüli, a hozzátartozók közötti erőszakra.

Az elmúlt két hétben megyeszerte is tartottak előadásokat a családokkal foglalkozó intézmények, szervezet munkatársai számára. A csend a leghangosabb sikoly, halld meg! című kampány zárásaként pedig közösségi futással kívánták felhívni a figyelmet a hozzátartozók közötti erőszak időben történő felismerésének és az ellene való fellépésnek a fontosságára.

A parkerdei futásra a rend­őrség munkatársai mellett a Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület, a Támasz Alapítvány és a Zala­egerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesület tagjai gyűltek össze. A három tucat futó a parkerdőben megtett kilométerek kezdetén az Avas-árok hídjánál mécseseket gyújtott, emlékezve az áldozatokra. Mint ismeretes, e helytől nem messze pár éven belül két nő is életét vesztette, volt barátja, illetve élettársa haragjának vált áldozatává.

Tóth László fontosnak tartotta kiemelni, hogy a hozzátartozók közötti, az úgynevezett kapcsolati erőszakban nagyon magas a latencia, tehát az ügyek jelentős része nem kerül napvilágra, mert az érintettek olyan függésben élnek a bántalmazóval, ami miatt nem mernek feljelentést tenni. Ezért különösen fontos, hogy a környezet jelezze, ha ilyesmit tapasztal. Sokan azonban ódzkodnak ettől, mert úgy gondolják, hogy ez a család belügye, illetve tartanak az érintettek bosszújától is, de lehet bejelentést tenni a névtelenség megőrzése mellett is. Fontos, hogy a törvény már a testi sértés szintjét el nem érő, de a sértett emberi méltóságát súlyosan sértő erőszakos magatartásokat és a gazdasági ellehetetlenítést is bünteti, még súlyosabb megítélés alá esik az, aki ilyet rendszeresen követ el. Az is jellemző volt megyénkben, hogy az életellenes bűncselekmények elkövetői szinte minden esetben az áldozatok közvetlen környezetéből kerültek ki, és rövid időn belül elfogták a tettest – mondta végezetül az őrnagy.