Az elmúlt hetekben rendkívül intenzív volt az országban a szúnyogok elleni védekezés

Az elmúlt hetekben rendkívül intenzív volt a szúnyogok elleni védekezés országszerte.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint hetente több mint százezer hektáron permeteztek a vérszívók számának csökkentése céljából, és csaknem ezerkétszáz településen gyérítették a szúnyogokat. A szakemberek eddig 700 ezer hektárnál nagyobb területet kezeltek. Számos olyan helyen is beavatkoztak, ahol az előző években nem okoztak gondot a szúnyogok, idén viszont egyes településeken többször is meg kellett ismételni a munkákat.

Az Európai Unió területén belül előreláthatóan 2020-tól tiltják a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi úton való kijuttatását. A katasztrófavédelem által irányított magyarországi szúnyoggyérítési programban jelenleg is az irtószer mintegy 40 százalékát földi eszközökkel juttatják ki a szakemberek.

A földi módszer előnye, hogy a munkálatok napnyugta után zajlanak, és akár éjszaka is lehet permetezni a vérszívókat, mindezt a méhek veszélyeztetése nélkül. A szúnyogok gyérítése tehát a földi kémiai gyérítésre fordított kapacitások növelésével megvalósítható lesz. Kémiai szúnyoggyérítésre jelenleg is kizárólag a települések belterületén van lehetőség, földi eszközökkel minden olyan hely elérhető, amelyet korábban repülőről kezeltek, emelte ki az ismertető.

A lárvagyérítésre jelenleg alkalmazható biológiai készítményt a jövőben is ki lehet juttatni repülőről. A katasztrófavédelem célja, hogy növelje a biológiai módszerrel kezelhető területek nagyságát, ezzel is csökkentve a szúnyogok utánpótlását. A kifejlett szúnyogok elleni kémiai permetezéshez használt hatóanyagot rendkívül alacsony dózisban alkal­mazzák, mindössze 0,6–1 gram­mot juttatnak ki hektáronként, tizedét a mezőgazdaságban alkalmazott mennyiségnek. Ennek köszönhetően csak az érzékenyebb repülő rovarokra van hatással, a rovar­evő madarak nem maradnak táplálék nélkül a szúnyogirtás után. Az ilyen minimális mennyiségben alkalmazott ir­tó­szer emberekre, háziállatokra, növényekre nem jelent kockázatot, szögezi le a katasztrófavédelem tájékoztatója.

A kellemetlenségek csökkentése céljából magunk is tehetünk egy s mást a környezetünkben. A csípőszúnyogok fertőzést terjeszthetnek, ha korábban beteg egyedből szívtak vért, a klímaváltozással pedig már hazánkban és a környező országokban is feltűnhetnek olyan fajok, amelyek korábban nem fordultak elő Európában. A csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek, de tévedés azt gondolni, hogy csak a tavak, folyók árterében szaporodnak a szúnyogok. Számos olyan, fertőzés terjesztésére képes szúnyogfajta létezik, amelynek lárvája csekély, pangó vízben is megél. Nyáron a melegben néhány deciliter vízben egy hét alatt akár több száz szúnyog fejlődhet ki. Ezért fontos, hogy környezetünkben számoljuk fel azokat a helyeket, ahol a háborítatlan vízben a szúnyogok szaporodhatnak. Ilyen lehet az udvaron hagyott öntözőkanna, talicska, gyerekjáték, gumiabroncs, amiben összegyűlt a csapadék. A házi­állatok, madarak itatásra kitett vizét ne csak utánatöltsük, hanem rendszeresen cseréljük ki frissre. Az esővizet gyűjtő hordót, tárolókat le kell fedni, vagy sűrű hálóval letakarni. A takaróponyvák, mezőgazdasági fóliák is kiváló élőhelyet nyújtanak, ha azon képes a víz megállni, erre figyeljünk a használatukkor. Hasonló gondossággal járjunk el a virágok öntözésekor is, az alátétben összegyűlt vizet rendszeresen cseréljük ki. A kerti apró tavakban tartott halak legtöbbje számára táplálék a szúnyoglárva, ennek ellenére ne feledkezzünk meg a medencék rendszeres tisztításáról, mert így lehet megakadályozni a szúnyoglárvák szaporodását. Több szúnyogfajta a hideg napokat, a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel, ilyen lehet a garázs, a pince, a vízóraakna, ezért ezeket tartsuk zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védjük.