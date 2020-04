Az egyszerű környezet díszére válik a kanizsai evangélikus gyülekezetnek szánt címer

Hársfából faragott magyar címert Horváth Ferenc, „Mákos” a nagykanizsai evangélikus gyülekezet termébe.

Mint arról már többször is írtunk, a kiskanizsai „Mákos” Feri cukrász-fagyizótulajdonos gyermekkora óta hódol a fafaragásnak. Horváth Ferenc faragványai már sok helyre eljutottak, s most éppen a nagykanizsai evangélikus gyülekezeti terembe készített egy szép címert.

– Nemrégiben jártam az evangélikusok gyülekezeti termében, mely nagyon puritán berendezésű, és annak láttán vetődött fel bennem, milyen szépen mutatna a falon egy magyar címer – mesélte Horváth Ferenc. Elmondtam az ötletem Makoviczky Gyula evangélikus lelkésznek, aki támogatta azt. Most a kényszerű otthonlét miatt ráértem, hársfából kifaragtam, csónaklakkal lefestem, és a héten át is adom a lelkésznek a címert. Bízom benne, hogy ezen a helyen még 100 esztendő múlva is látható lesz az alkotásom.