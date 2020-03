A zalaegerszegi Zrínyi-gimnázium irodalomtanára a távoktatásról

A zalai gimnáziumokban is elindult a járvány miatt szükségessé vált, s a digitális eszközökkel működtetett távoktatás.

– Egyszerre vagyok a 120 diákom tanára és a saját két kislányomé itthon, akik közül a kisebbik első osztályos – mondta érdeklődésünkre Karáth Anita, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára. Jelenleg a nyolc osztályos képzésben részt vevő ötödikesek és 9., 11. osztályosok számára szervezi a tanulnivalókat. – Én a kreatív szellemi erők felszabadulását élem meg ebben a kényszerhelyzetben, hiszen most lehetőség nyílik arra, amiről évek óta beszélünk az oktatásban. Sokféle eszközt használhatunk, az internet végtelen információforrás, amit a diákok is jól használnak. Örülök, hogy a hazai kulturális gyűjtemények, koncerttermek, színházak, adatbázisok megnyitották a felületeiket. Ha például Shakespeare műveivel foglalkozunk, kérhetem a diákjaimtól, hogy a keressék meg a filmeket, színházi előadásokat, többrétegű és élményszerű lesz a tanulás.

– A visszacsatolásra milyen ötletek születnek?

– Az irodalom tanításában megszokott a fogalmazás, de a kis videós bejelentkezések, videófeleletek is izgalmasak lehetnek, arra én is kíváncsi vagyok, hogy a csoportos feladatokat hogyan oldják meg a gyerekek. Lehet bízni bennük, például készíthetnek ppt-t: valaki összevágja egy filmmé a többiek munkáját.

– Milyen a tantestület összeműködése?

– A folyamatos fejlesztéssel javítható E-KRÉTA rendszeren zajlik a kommunikáció. Nagyon pozitívak a tapasztalatok, az informatikusok mindent megtesznek, hogy értsük azt, amit eddig nem használtunk. Persze először én is azt kérdeztem magamtól, most mi lesz, de a heti munkarend is a segítségemre van, a hét elején én jelentkezem, a második felében a diákjaim.

– A saját gyermekei napirendje feszes?

– Reggel 9 órakor kezdtünk neki a tanulásnak, a tanító nénik, bácsik rengeteget dolgoztak az anyagon. A lelkiismeretességük előtt csak tisztelegni tudok. Közben tartunk szüneteket, strukturáljuk a tanulnivalót, Úgy látom, élvezik, hogy most én vagyok a tanítójuk és az anya is egyben. A felnőttek tükörként kell, hogy viselkedjenek. Ha mi higgadtak vagyunk, a gyerekek is nyugodtak lesznek.