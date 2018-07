A versenysportból is beemeltek néhány megoldást az új SUV-ba a japán mérnökök

Az utóbbi években egyre divatosabbak a crossover típusok, és meglehetősen nagy a verseny ebben a kategóriá­ban is. Az SUV újdonságok versenyéből kiveszi a részét a Mitsubishi is. Nem véletlen, hiszen a japán gyémántoknak nagy múltja van a crossover műfajban.

Gondoljunk csak a márka két ismert modelljére, a kisebb ASX-re és nagy testvérére, az Outlanderre. A két távol-keleti fivér közé bejelentkezett, pontosabban a japán mérnökök tervei alapján megszületett a középső és legújabb típus, a Mitsubishi Eclipse Cross. Az új SUV kora tavasszal jelent meg az európai piacon, s a napokban ismerkedtünk egy példányával. Profilból azonnal feltűnik az autó határozott, dinamizmust sugalló ék alakja, amit tovább hangsúlyoz az oldalán végigvonuló vonal, az előre dőlő hátsó ablakok.

– Egy kuriózumról van szó, a japán kézművesség iskola­példájáról. Ez a típus ugyanis egyike azon keveseknek, amelyeknek minden porcikája valóban a japán szigeten készül, ez garantálja a legendás megbízhatóságot, hosszú élettartamot, a megszokott japán minőséget – tájékoztat Péter Gábor, a zalaegerszegi márkaképviselet autógépész műszaki vezetője, aki a számos új dizájn­elemen és műszaki ötleten kívül az Eclipse Crosst hajtó 1,5 literes benzines turbómotorra hívta fel a figyelmet.

– Az új típus hajtóművének a különlegessége a kettős (közvetlenül az égéstérbe és a szívótorokba) befecskendező rendszernek köszönhető. A különleges technológiát a versenysportból vette át a márka, ezáltal rendkívüli érzékenységet és üzemanyag-takarékosságot tudtak elérni. További különlegesség a nátriumtöltetű kipufogószelep, ami ugyancsak a versenymotorokban terjedt el – említett néhány újdonságot az autógépész.

A műszaki tulajdonságok között kiemelkedőnek számít a motor teljesítménye és a 250 Nm-es forgatónyomatéka, ami még egy hasonló kategóriás dízelben is jó eredménynek számítana. Ráadásul erre az erőre az Eclipse kormánya mögött ülő vezető már alacsony fordulatszám mellett is folyamatosan számíthat, a motor már alacsony fordulattól páratlan nyomatékkarakterisztikát produkál. Ez sport­autónak beillő vezetési élményt nyújt kedvező üzemanyag-fogyasztás mellett.

Az új Eclipse javára kell írni az igen gazdag alapfelszereltséget is. Ezek mind a vezető biztonságát és kényelmét szolgálják, amellett, hogy megfeleltetik a kocsit a legkényesebb európai trendeknek is. A teljesség igénye nélkül említünk néhányat a látottakból. A vetített műszerfal, ami rendkívül megnöveli a vezetés biztonságát, ahogy a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer is, és természetes, hogy az autót menet közben menetstabilizáló rendszerek felügyelik.

Megtalálható benne az aktív tempomat, a parkolást segítő rendszerek kamerával, és a szélvédő teljes felülete fűtött. Az éjszakai közlekedésben a szemből jövőkre figyelnek az intelligens fényszórók. A kocsiba a laptopokból ismert touchpad is bekerült, azzal vezérelhető a műszerfal középső részén elhelyezett programválasztó SDA egység, a fedélzeti elektronika, ami természetesen érintőképernyős, és akár hangvezérléssel is navigálható. És még egy kis figyelmességet is felfedeztünk a számos újdonság között. Az Eclipse Cross oldalajtóinak különleges kialakítása könnyű be- és kiszállást biztosít, így a sofőr és az utasok lába nem súrolja a küszöböket. Milyen jó, ha esős, sáros időben tiszta marad a nadrág, a szoknya!