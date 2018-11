A szociális területen dolgozókat köszöntötték Zalaszentlászlón

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége pénteken tartotta megyei ünnepségét a Szociális munka napja alkalmából. Itt kitüntetéseket vehettek át mindazok, akiknek szakmai tevékenysége példaértékű.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége fenntartásában működő Zalaszentlászlói Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ adott otthont a Szociális Munka napja alkalmából megrendezett megyei ünnepségnek, melyen több zalai intézmény lakói műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A köszöntők sorát Györe Edina a megyei kirendeltség igazgatója kezdte, aki személyes érzéseit is megfogalmazta a szociális ellátás fontosságáról.

-Én nagyon szerencsésnek érzem magam itt Zala megyében, hiszen azt gondolom, nagyon jó dolog szociális területen dolgozni és azokért az emberekért tenni, akikért a mindennapokban nagyon sokan, akár a családjukban is, de a szociális ágazatban is azért dolgozunk, hogy a mindennapjaik szebbek, tartalmasabbak és eredményesebbek legyenek- kezdte beszédét, majd szólt a megyében működő szociális intézményekről, méltatta a szociális területen dolgozók hivatását és áldozatos munkáját. Manninger Jenő országgyűlési képviselő is az ágazatban dolgozók munkájának fontosságát emelte ki, köszönetet mondva nekik ezért majd dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott mondott beszédet.

– A magyar kormány kiemelt célkitűzése, erkölcsileg és anyagilag is támogassa a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó munkatársakat, aki nap mint nap a rászorulók, a bajba jutottak, a hátrányos helyzetűek megsegítését választották. Azért vagyunk ma itt, hogy köszöntsük és a társadalom figyelmét ráirányítsuk az utcai szociális munkásokra, a családsegítőkre, a gyermekjóléti munkakörben és az idősellátás területén dolgozó szakemberekre, a szociális intézmények munkatársaira- mondta el a kormánymegbízott.

Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója példaértékű hivatástudattal emberséggel végzett munkája elismeréseként dicséretben részesítette Laska Csabánét, Balázsi Ákost, Plótár Gyöngyit, Valkai Adriennt és Kántor Lászlónét. A Zala megyei kirendeltség igazgatójának dicséretét érdemelte ki kiemelkedő és magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként a szociális területen dolgozó Rikli Elemérné, Molnár Györgyi, Németh Lajosné, valamint gyermekvédelmi ellátás területéről Németh Attiláné és Lenkovits Zoltánné. Itt adta át Pácsonyi Imre, a Zala megyei közgyűlés alelnöke- aki később pohárköszöntőt is mondott- a Zala megye címere emlékplakettet, melyet kiemelkedő szakmai tevékenysége és példamutató emberi magatartása elismeréseként Boáné Pintér Erzsébet érdemelt ki, akiről a méltatásban elhangzott, hogy a megye gyermekvédelmi ellátásának meghatározó személyisége. Az ünnepségen köszöntötték Czémán Ildikót, aki a parlamentben a napokban vehette át az emberi erőforrások miniszterétől a Szociális Munkáért kitüntetést.