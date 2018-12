A személyes találkozás a legszebb ajándék – A zalalövői időseket köszöntötték

Az adventi időszak nem csak családi ünnep, mindazokra gondolunk ilyenkor, akiket szeretünk, vagy akik iránt felelősséget viselünk. Az idős emberek pedig december végén különösen vágynak a megbecsülés kifejezésére.

Pintér Antal, Zalalövő város polgármestere mondta ezt annak kapcsán, hogy Vigh-Tardi Valéria jegyző és Szabó Balázs alpolgármester társaságában elkezdte felkeresni a településen élő 90 év feletti lakókat. Az önkormányzat ajándékával kopogtatott be hozzájuk, ám a meglátogatott személyek a gesztusnak örültek igazán.

– Rokonok vagyunk ám – fogadta a polgármestert a kisfernekági részen élő Berkes Antalné, aki idén töltötte be a 90. életévét. Az idős asszony részletesen el is magyarázta, a családi kapcsolatot, majd a mindennapjairól beszélgetett a vendégeivel. Mint mondotta, bár egyik gyermeke, s annak családja rendszeresen jár hozzá, s persze vannak körülötte háziállatok is (három macskát és egy kutyát is láttunk az udvaron, illetve a lakásban), azért napközben kevesekkel tud beszélgetni.

– Régi hagyomány a településen, hogy az adventi időszakban személyesen keressük fel, és köszöntjük a 90 év feletti lakókat – mondta a polgármester. – Még elődöm, a 2009-ben elhunyt Kozma János honosította meg ezt a szokást, amelyet mi is folytatunk. Ez évben 11 személyt keresünk fel, ennyi a kilencven évet már betöltöttek száma Zalalövőn. A többségük egyedül él, ezért szívesen beszélgetnek a város régmúltjáról, a helyi kötődéseikről, s persze az életük fontos eseményeiről is. Azt tapasztaljuk, ennek a személyes kapcsolatnak sokkal nagyobb értéke van, mint bármilyen ajándéknak.

