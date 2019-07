A rangidős Buza Sándort köszöntötte a levéltár

Buza Sándort, az intézmény legidősebb kutatóját köszöntötték tegnap 95. születésnapja alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában.

A kutatóteremben megtartott összejövetelen Molnár András igazgató elmondta, az országban is ritkaságszámba megy, hogy valaki 95 évesen még elmélyült levéltári kutatásokat folytasson. Buza Sándor, aki a Zala Bútorgyár közgazdasági osztálya vezetőjeként ment nyugdíjba, több évtizede teszi ezt. Nem pusztán hobbikutató, munkájának kézzel fogható eredményei vannak, például vaskos kötetben dolgozta fel söjtöri gyökerű családja történetét. A családi használatra született, Apáink históriája című könyv fontos kordokumentum, azt a folyamatot öleli fel, amíg a família eljutott a szalmafödeles viskótól a nemesi udvarházig. Az igazgató hozzátette, ősztől a Magyar Nemzeti Levéltár kiemelten foglalkozik a hasonló családtörténeti kutatások támogatásával, program is indul erre.

Buza Sándor a söjtöri iskola történetét is szisztematikusan kutatja, evvel függ össze az egyik most átadott jelképes ajándék is. Tóth Orsi segédlevéltáros ugyanis nyomára bukkant egy 1853-ban kelt dokumentumnak, amely arról tudósít, hogy söjtöri szülők egy csoportja felgyújtotta a település iskolamesterének (aki jegyző is volt egyben) istállóját. A szülők haragját az váltotta ki, hogy 1 pengő büntetést szabtak ki rájuk, mivel nem járatták iskolába gyermekeiket.

Az ünnepelt emellett emléklapot kapott, amit a Zala Megyei Levéltárnoki Hivatal több mint százéves pecsétjével láttak el, s megajándékozták a Száz történet Zalából című, a nyomdából épp csak kikerült kötettel, ami a levéltárosok Zalai Hírlapban megjelent historikus írásainak gyűjteménye.

Buza Sándor meghatottan mondott köszönetet a levéltárosoknak a munkáját támogató segítségért, s a megemlékező gesztusért.