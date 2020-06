A nehéz körülmények között élő családokat támogatják Murarátkán és Letenyén

Két zalai település sikeresen szerepelt azon az Emberi Erőforrások Minisztériuma által idén márciusban meghirdetett pályázaton, amelynek célja konyhakerti és kisállattartási szociális földprogrammal segíteni a nehéz körülmények között élő családokat.

A szaktárca a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is úgy hirdette meg a pályázatát, hogy a kedvezményezettek nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem a szociális földprogram keretében végzett gazdálkodáshoz szükséges termékek – például vetőmagok, növendék állatok – kihelyezésével segítik őket. A projekt fő célja a szociálisan hátrányos helyzetű, tartósan alacsony jövedelmű, vagy adott esetben munkanélkülivé vált, inaktív személyek megélhetésének segítése. A tárca háztartás-gazdaságok kialakítását is célként jelölte meg, ezek segítségével a kedvezményezettek akár őstermelővé is válhatnak.

A pályázatok támogatására 180 millió forint állt rendelkezésre, az elnyerhető támogatás pedig 600 ezer és 1,6 millió forint között lehet, ami további 200 ezer forinttal növelhető, amennyiben mintakert megvalósítását is magába foglalja a program.

A szerdán közzétett döntési lista alapján mintegy kétszáz szervezet – települési vagy nemzetiségi önkormányzat, szociális szövetkezet, közhasznú egyesület – szerepel a nyertesek sorában, köztük két zalai település is. Letenye önkormányzata 750 ezer, míg Murarátka 600 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.