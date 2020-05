A munkaidőben fociedzésre járó bírósági díjnok és az elnök esete

A zalai bíráskodás múltjából merített az a negyvenoldalas kötet, amelyet dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke állított össze. Most olvasóinkkal a Bírósági históriák tizenöt történetének egyikét osztjuk meg, amely azt mutatja be, miért is okozott gondot a Zalaegerszegi Járásbíróság elnökének a futball?

Nos, nem a huligánok miatt, akkor még ilyesmi nem csapott fel a sport körül. Az eset 1941‐ben történt meg dr. Hedry Miklós járásbírósági elnök úrral, aki módos egerszegi tisztviselőcsalád gyermekeként – apja a helyi pénzügyigazgatóság vezetője volt az 1910‐es években – a bírósági ranglétra minden fokát végigjárva lett 1935‐ben a Zalaegerszegi Járásbíróság elnöke.

A széles körben elismert bírósági vezetőnek aztán néhány év múlva okozott alapos fejtörést a futball. Jobban mondva egy tehetségesnek mondott fiatal labdarúgó, aki ideiglenes kisegítő díjnokként – mai szóhasználattal határozott időre kinevezett írnokként – szolgált a járásbíróságnál. A probléma csak az volt, hogy a futballista a telekkönyvi hivatalban szolgált és a bíróságon akkoriban kevés volt a munkaerő, ellenben töméntelen a feladat. Hedry elnök úrnak sok kellemetlen órát okozott annak a számtalan igazoló jelentésnek az elkészítése, amelyeket a törvényszék számára az ügyfelek jogosnak mutatkozó panaszai miatt kellett készíteni, magyarázatot adva a telekkönyvi hivatalban tapasztalható áldatlan állapotokra.

Nem örült meg annak, amikor fiatal díjnoka, Krajcsovits Imre előállt azzal a kérésével, hogy ő bizony hetente kétszer – mégpedig munkaidőben – elmenne a közeli MOVE sportpályára „futball- tréningezés” végett. Hiszen neki edzésben kell maradnia, ugyanis számít rá a csapat. A foci pedig fontos dolog, zajlik a bajnokság. Amint sejthető volt, Hedry elnök úr a kérést „a segédhivatalnoki személyzet elégtelensége, illetve a felgyülemlett telekkönyvi leírási hátralékra tekintettel” a leghatározottabban megtagadta.

A fiatalember labdarúgás iránti szenvedélye azonban erősebbnek bizonyult, és a szigorú elnöki tilalom sem tudta őt visszatartani a csapattól. Mit szépítsük: rendszeresen ellógott edzésekre, sőt hétvégén – mert akkoriban olyankor is munkanapok voltak – mérkőzésekre, még idegenbe is. Az elnök úr türelme aztán 1941. november 6‐án fogyott el, amikor sport­emberünk engedély nélkül távozott a járásbíróságról és – mint utólag kiderült – munkáját hátrahagyva megint csak futballedzésen volt. Ezt már az elnök sem hagyta fegyelmi következmény nélkül. Írásbeli megintésben részesítette, megemlítve, hogy a díjnok nem restellt az idegenbeli mérkőzésekre is a csapattal tartani, „…de egyébként sem vagyok megelégedve itteni viselkedésével, amennyiben Ön több ízben tudtom és beleegyezésem nélkül elhagyta a város területét… sőt egy ízben hivatali napot is mulasztott…”

Mivel a fiatalember korábbi mulasztásaiért és munkájának elégtelensége miatt már többszöri szóbeli figyelmeztetésben részesült, ezért „hivatali főnökével szemben való engedetlensége, hanyag, lelkiismeretlen hivatali működése miatt” írásbeli megintést kapott. Sportemberünket azonban nem hatotta meg a fegyelmi büntetés, mert ezek után már nem is tért vissza dolgozni a bíróságra.

S hova járt edzeni a renitens bírósági dolgozó? Nos, nem ment messzire, csak arra a pályára, ami hozzávetőlegesen a mai ZTE-stadion helyén volt. A krónikák szerint az idő tájt nem kevesebb mint három labdarúgással foglalkozó egyesülete is volt a nem túl népes – mindössze kb. 13 000 fős – kisvárosnak. A Zalaegerszegi Sport Egyesület (ZSE) 1914‐ben alakult, ezt nevezték át 1920‐ban a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) Sportegyesületté. Székhelye Zalaegerszeg, Horthy tér 16. alatt, a mai Október 6‐a téren volt. Ugyanott 1941‐ben – tehát éppen, amikor díjnokunk rendszeresen lelépett a bíróságról – ennek az egyesületnek 3600 fő befogadására alkalmas sporttelepe volt, az I. csapata a Nylasz I. – lényegében tehát a III. vonalban – , a II. csapata a Nylasz II. osztályban szerepelt.

A mai napig is működő Zalaegerszegi Torna Egylet (ZTE) ehhez képest később alakult, melynek pályája először a mai Vizslapark területén, később a Dózsa-pályaként ismert telepen volt. Labdarúgói csak jóval később, a háború után kapták meg a – szélsőjobboldali politikai elkötelezettsége miatt feloszlatott – MOVE sporttelepét. A harmadik sportegyesület az 1926‐ban alapított Törekvés volt. Utóbbinak csak labdarúgó szakosztálya volt, ám az első kettő számos más sportág számára is keretet biztosított, így különösen a tenisz, az atlétika, a lövész sportélet volt élénk, de mások mellett például az úszás és evezés is része volt a város sportéletének.