A Gönczi gimnázium a második legaktívabb iskola

A 2018/2019-es diákolimpia országos döntőin elért kimagasló eredményeikért vehettek át díjakat pedagógusok, iskolák és rendező szervezetek képviselői a Magyar Diáksport Szövetség ünnepségén nemrég. A legaktívabb iskola kategóriában 2. helyezést ért el a Lenti Gönczi Ferenc Gimnázium, a díjat Bosnyák Róbert testnevelő vette át.

Négy kategóriában díjazták a legjobbakat. A legeredményesebb megyei, illetve budapesti testnevelő díját azok a pedagógusok vehették át, akik tanítványaikkal a legjobbak voltak az országos döntőkön. Minden megyéből és a fővárosból is egy-egy pedagógus kapott jutalmat. A legeredményesebb iskola elismerés odaítélésénél szintén az elért eredmény volt a mérvadó. Ebben a kategóriában az általános-, közép- és a kis iskolák között is a három legjobbat jutalmazták. Bosnyák Róbert a díjazás kapcsán beszélt a gönczis diákok sporteredményeiről. – Az elmúlt tanévben a Diákolimpián atlétika egyéni és csapat, duatlon, kézilabda, floorball, futsal, kispályás labdarúgó és úszóversenyeken vettek részt tanulóink, és öt sportág 17 versenyszámában megyei bajnoki címmel tértek haza – tájékoztatott a testnevelő. – További 23 alkalommal a 2. és 3. helyezéseket is elhoztuk. Duatlon, úszás, floorball számokban képviseltük Zala megyét az országos elődöntőn, döntőn, ahol az 5. és 9. helyet szerezték meg versenyzőink.

– Emellett röplabda sportágban is meghatározó szereplői vagyunk a megyei diákolimpiának, és több alkalommal is a mi iskolánk képviselte Zala megyét az országos elődöntőkön, döntőkön – ismertette Bosnyák Róbert.

Hozzátette, hogy a diákolimpián kívül is több sportprogramba kapcsolódnak be a tanulók. A Lentiben évente megrendezett 24 órás kerékpáros maratont 5 diák tekerte végig tavaly, a Balaton-átúszást pedig hárman teljesítették. Év közben pedig több sportágban – kispályás labdarúgás, asztalitenisz, kosárlabda, floorball, kosárlabda büntetődobás, röplabda, atlétikai dobószámok – házibajnokságokat szerveznek az osztályoknak.

– Az idei tanévben az atlétikai diákolimpia országos döntőjén gerelyhajító és diszkoszvető lányaink csapatban a 8. helyen végeztek. A lány floor­ballcsapat megyei 1. helyét megszerezve részt vehettünk az országos elődöntőn, úszásban pedig Borsos Blanka országos döntőbe jutott 100 méter gyorson és háton – folytatta Bosnyák Róbert. – Büszke vagyok a tanítványaim sportsikereire, és arra, hogy ilyen kis intézményként az országos megmérettetésben a 2. helyet megszereztük.

A pedagógus azt is elmondta, hogy sok tanulót indítottak el a testnevelői pálya felé, többjü­ket már kollégaként üdvözölhetik a környék iskoláiban.

Árkovicsné Pezzetta Claudia intézményvezető mindezt azzal egészítette ki, hogy fontosnak tartják a tanulók testi nevelését, az egészséges életmódra nevelést.

– Tanulóink a gimnáziumi évek alatt sok élményt szereznek a házibajnokságokon, a sítáborban, a diákolimpiákon és más sportversenyeken, miközben öregbítik iskolánk hírnevét – mondta az iskola igazgatója.