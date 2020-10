A Kincsem-program rég nem látott fejlődést indított el a magyar lovas életben

Tízéves a Kincsem Nemzeti Lovas Program, amely áttörést, rég nem látott fejlődést hozott az ágazatban. Dallos Gyula miniszteri biztos, örökös díjlovagló magyar bajnok azt mondta nekünk adott interjújában, fél évszázados deficitet próbálnak ledolgozni, s a munka első évtizede roppant biztató eredményeket hozott.

A Kincsem a magyar lovas kultúra keretprogramja, amely sok területet érint, a sport mellett például a tenyésztést, az oktatást, a turizmust és az egészségügyet, emellett szolgálja a hagyományőrzést is.

– Ötvenöt éves hátrányt próbálunk leküzdeni – fogalmazott a minap Keszthelyen Dallos Gyula. – A II. világháború befejezéséig vitéz nagybányai Horthy Miklós egyszemélyben irányította és koordinálta a világszínvonalú magyar lótenyésztést és sportokat, majd a háborút, illetve később, az ’56-os forradalmat követően, aki életben maradt és nem ment el, próbálta legalább lélegeztetőgépen tartani az ágazatot. Az utóbbi tíz év viszont jelentős változást hozott, 2010-ben elfogadták a Kincsem-programot, amely 2012 óta a kormányprogram része, s elmondható, ilyen hátszele még nem volt a lovas kultúrának.

Dallos Gyula azt mondta, az infrastrukturális beruházások terén az állam adja a példát a világhírű szilvásváradi stadionnal, a Nemzeti Lovardával, a Ludovika egyetem és a lakiteleki Hungaricum Park lovardájával. Ez pedig felbátorította a vállalkozókat, továbbá a városokat, és számolatlan megkeresés érkezik az agrártárcához, mert országszerte igény van lovas létesítmények építésére.

– Mindez olyan jövőt vizionál az iskolai testneveléssel együtt, amelybe a felmérések szerint ötezer kisiskolás jelentkezne azonnal, ami előrevetíti, hogy a XXI. században is élni és virágozni fog a több mint 1100 éves lovas kultúránk, amely nemzeti kultúránk szerves része – mondta lapunknak Dallos Gyula.

Az örökös magyar bajnok szerint „a ló biztos kapaszkodót ad a mai torzult és virtuális világban, hogy visszatérhessünk a természethez, és hittel, hitelesen dolgozhassunk a nemzet javára”.

A Kincsem-program miniszteri biztosa páratlan karriert futott be, huszonötször nyert magyar bajnokságot, s nemzetközi eredménysora is tiszteletet parancsoló, mint ahogyan majd’ két évtizedes szövetségi kapitányi munkájával is felkerült a magyar sport aranylapjaira. Lapunknak adott interjújában életéről és hitvallásáról is szívesen beszélt.

– A Jóisten kegyeltje vagyok – szögezte le –, s most, 70 évesen sem csinálnám másképpen, az életem minden percét vállalom.

Az örökös magyar bajnok a szombathelyi Haladás gyerekcsapatában futballozott, s jól is ment neki a játék, mígnem 1962. április 10-én meglátta a hírt a Vas Népében: lovardát alapítanak a városban. Mivel másnap volt a születésnapja, azt kérte a szüleitől, hadd próbálja ki. Végül kiválasztották.

– Hatvan–nyolcvan gyerek ült fel akkor a futószáron vezetett lovakra – emlékezett vissza Dallos Gyula –, rólam pedig azt hitték, valahol már lovagoltam, pedig erre életemben először ott volt lehetőségem. Emlékszem, Makkos Vili bácsi (a legendás edző – a szerk.) odafordult a többiekhez, és szó szerint azt mondta: „na, lássák meg a hétszentségit, ilyenből lesz a lovas”.

Tehetsége annyira kiugró volt, hogy nem kellett befizetnie a 40 forintos csekket, a tagsági díjat – lovagolhatott, és csakhamar elindult a sikerszéria, ’67-ben a Haladás színeiben lett először országos bajnok, egy évvel később pedig a Honvédnak hozott aranyérmet, majd sorra halmozta itthon és külföldön a győzelmeket, helyezéseket, évtizedeken keresztül.

– Nekem társam volt a ló, nem eszköz – árulta el sikerének titkát. – Tudtam a ló fejével gondolkodni, és eredményeimet önedzőként értem el, a „megszállottak szent dühével”, és olyan dolgokat sikerült elérnem, amit a sportág 150 éves történetében előtte senkinek. Mindezt annak köszönhetem, hogy tényleg a Jóisten kegyeltje vagyok, s tudom, csak hittel, hitelesen szabad valamit tenni, a célért pedig körömszakadtáig dolgozni kell.

Azt is égi jelnek tulajdonítja, hogy Csekonics József, aki II. József megbízásával a magyar lótenyésztés megalapozója, Bábolna és Mezőhegyes alapítója volt, kőszegi születésű, ami csak egy kőhajításnyira van a ma Szombathely egyik kerületének számító Kámontól, ahonnan Dallos Gyula származik.

– Ugyanarról a rögről indulva kaptuk meg a bizalmat, s tudom, ezt is felülről irányítják – mondta a miniszteri biztos, hozzátéve, ebben a tisztségében is szolgálni akar, ami a jelent és a jövőt biztosíthatja a magyar lovas társadalom számára.