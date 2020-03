A kijárás korlátozása az idősek érdekeit szolgálja

Zömében kedvező Zalában a kijárási korlátozás fogadtatása. A lapunk által megkérdezett szakember szerint az idősek tudják: ez az ő biztonságukat is erősíti.

Csiky Klára nyugdíjas, de ma is aktív pedagógus, logopédusként pedig a kórház betegeit is szolgálja. Azt mondta, egyetért az intézkedéssel, amelyet felelősnek, átgondoltnak tart.

– Kortársaimmal beszélgettem erről a bejelentés után – fogalmazott –, és valamennyien úgy látják, ez a javunkra szolgál, és nem is nehéz betartani. Szerintem az a legkevesebb, amit megtehetünk magunkért, hogy alkalmazkodunk ehhez.

A kormányrendelet egyebek mellett arról szól: a 65. életévét betöltött személy élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban mostantól 9 és 12 óra között vásárolhat, és ekkor fiatalabbak nem lehetnek ott.

– A korábbi intelmeket is nagyon sokan komolyan veszik – fogalmazott Csiky Klára. – Kevés az ember az utcákon, aki csak teheti, otthon marad. Pont ma beszéltem gyógyszerész ismerősömmel, aki arról számolt be: megnyugodtak a kedélyek, nincs sor, nincs türelmetlenkedés. Megértik az emberek, hogy most felelősen kell viselkednünk.

A szakember szerint a nyugdíjasok, akiket ő is arra biztat, hogy maradjanak otthon, most sok mindent bepótolhatnak, ami eddig elmaradt. Előkerülhetnek a még el nem olvasott könyvek, ott az internet, s akár olyan dolgokat is ki lehet próbálni a konyhában, amire korábban sajnálták az időt. Kiemelte, nem szabad egész nap a fenyegető járvány gondolatával élni, hanem meg kell találni az otthon töltött idő szépségeit.