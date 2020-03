A keresztény egyházak a modern technikát is felhasználják a hívekkel való kapcsolattartásra, a hitgyakorlás segítésére. Nyilvános szentmisét, illetve istentiszteletet ugyan nem tartanak a lelkipásztorok a koronavírus-járvány miatt, de sok helyen online közvetítés által mégis eljutnak a hívekhez: bemutatják a liturgiát, igét hirdetnek, imádságokat osztanak meg. S akad példa közös éneklésre is: Kanizsán megalakult a Balkon Fanatiksz, amelyhez már országszerte sokan csatlakoztak.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen, a Mária Magdolna-templomban az utolsó nyilvános szentmiséket március 21-én, szombaton reggel fél 7-től és negyed 8-tól tartják, mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében vasárnaptól a szertartások nem látogathatók. A Jézus Szíve Ferences Plébánia pedig erre az időszakra készülve honlapján közzétette, hogyan lehet fenntartani – szentmise hiányában – a személyes Isten-kapcsolatot. Ocsovai Grácián plébános azt írta, úgy, mint a régiek, harangszóra imádkozzuk az Úr Angyalát legalább naponta egyszer, és a nehéz időkre való tekintettel tegyük hozzá a Szent Mihály-imát. Úgy fogalmazott, imádságainkat – például a rózsafüzért – Jézus Szentséges és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe ajánljuk áldozatainkkal és jó cselekedeteikkel együtt, s kérjük védőszentjeink és az ismert szentek közbenjárását, például a Szűzanyáét, aki a betegek gyógyítója, Szent Józsefét, aki a betegek oltalmazója, továbbá Szent Rafael főangyalét és Páduai Szent Antalét. A legerősebben térden állva, égő szentelt gyertya mellett imádkozhatunk, tanácsolta a ferences szerzetes, emlékeztetve a régi bölcsességre: „Tegyük meg, amit megtehetünk, a többit bízzuk Istenre.”

Nagykanizsa

Nagykanizsán Hella Ferenc református lelkipásztor arról beszélt lapunknak, szüneteltetni kell minden egyházi alkalmat a koronavírus terjedése miatt, ami az istentiszteletek mellett vonatkozik az áhítatokra, a közösségi és csoportos alkalmakra is. A lelkész az internetet hívja segítségül, hogy szolgálja Kanizsa mellett további majdnem 80 település reformátusait.

– A Nagykanizsai reformátusok Facebook-oldalon, illetve a reformatuskanizsa youtube-csatornán elmélkedéseket, imádságokat osztunk meg – adta hírül Hella Ferenc –, s online bibliaórát, illetve istentiszteletet is tartunk, előbbit csütörtökönként 18, utóbbit vasárnaponként 10 órától.

Makoviczky Gyula evangélikus lelkész útjára indította a Balkon Fanatiksz mozgalmat, amely ökumenikus balkonéneklésre hívja követőit, de társulni lehet ablaknál, korlátnál és kerítésnél állva, ülve is.

– A vuhani, majd a későbbi olasz képsorok inspiráltak, amik bejárták a világot – mondta a lelkész. – Láttuk, ahogyan az otthon lévő emberek közösen énekeltek, muzsikáltak az erkélyeken, a nyitott ablakoknál egy-egy lakóközösségben. A lényeg, hogy lássuk s erősítsük egymást, de az is jó, ha „csak” otthon együtt énekelünk, gyertyát gyújtunk.

Makoviczky Gyula a hét közepe óta már reggel közzéteszi közösségi oldalán a napi éneket, amit az ökumenikus énekfüzetből választ, hisz kezdeményezésével minden istenhívőt szeretne megszólítani, felekezeti hovatartozás nélkül. A 19 órás harangszóra pedig felcsendül az énekszó, amit a lelkész eddig élőben közvetített a Facebookon, de jelezte, ezt nem mindig teszi majd meg, mert nem ő a fontos, hanem az, hogy minél többen, akár más városokban is kövessék a példát, s szívesen venné, ha a csatlakozók feltöltenék vagy online megmutatnák saját közösségük esti énekét. A visszajelzések alapján máris vannak országszerte követői, sokan lájkolják, megosztják később is látható videóit.

A kanizsai Szent József-plébánia is az interneten szolgálja a híveket. Mint Csorba Tamás plébános az egyházközség Facebook-felületén közzétette, a Szent József kilencednapi imádságait online közvetítik 19 óra után, s déli imádságok is megjelennek, amelyek később is megtalálhatók.

A kanizsai Világítótorony Baptista Gyülekezet a városban elsőként kezdte az online istentiszteleteket múlt vasárnap.

– Március 15-én volt az első alkalom, hogy a járványveszély miatt online közvetítettük az istentiszteletünket annak érdekében, hogy mi, a gyülekezet tagjai ne legyünk a vírus potenciális terjesztői – hallottuk Oláh Gedeon lelkipásztortól. – Szeretnénk ebben is példát mutatni, természetesen, nemcsak a közösség, hanem a családjaink érdekében is. Nekem kicsit furcsa, hogy miközben prédikálok, velem szemben csak üres padok, székek vannak, de most már kezdek hozzászokni. Istentiszteleteinket csütörtökön, illetve vasárnap délelőtt és délután közvetítjük egy zárt Facebook-csoportban, aki szeretne csatlakozni a közösséghez, annak biztosítjuk a hozzáférést.

Oláh Gedeon elmondta: számára ez most nem a legszebb időszak, de van pozitívuma is. Például az emberek több időt tölthetnek családjukkal és ezekben a vészterhes időkben talán jobban Isten felé fordulnak.

– A gyülekezetemet mindig arra biztatom, hogy mindennek, ami első pillantásra rossznak tűnik, próbáljuk a pozitív oldalát (is) látni – tette hozzá a baptista lelkipásztor. – Nincs ez másként most sem, és csak azt tudom tanácsolni a Zalai Hírlap olvasóinak is, keressék a választ arra, hogy mit akar elvégezni bennünk Isten, mert semmi nem történik ok nélkül.

Hévíz

Hévízen a helyi televízió sietett a katolikus és a református közösség segítségére. A nézők mostantól minden vasárnap 14 órától, egymást követve, egy-egy szentmisét, illetve istentiszteletet láthatnak, amelyet előzetesen rögzítenek. A felvételt a megszokott 10 órai alkalom időpontjában a reformátusok közösségi oldalukon is elérhetővé teszik.

– Ezekben az időkben nagyon fontos az imádság – szögezte le Kiss László esperes-plébános. – A napokban Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros úr is kiadott egy-egy imát, amely segítségével kérhetjük a Jóisten segítségét, kegyelmét, s persze fordulhatunk a szentekhez is közbenjárásért.

Ezenkívül van két fohász, amit jó, ha gyakorta ismétlünk: Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

– Arra van szükségünk – folytatta a gondolatot Péntekné Vizkelety Márta hévízi református lelkipásztor –, hogy forduljunk oda az Istenhez, aki velünk van; szeret és bátorít minket a rádiós, televíziós istentiszteleteken, az internetes alkalmakon keresztül is. Ebből támaszt nyerhetünk, hiszen, Pál apostollal: nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét.

Keszthely

Keszthelyen Tál Zoltán atya a Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomot érintően arról szólt, hogy nem tervezik online misék megtartását, mert országos tv-csatornán látható szentmise mindennap. A plébánia honlapja és közösségi oldala azonban elérhető, ahol azt is megtudhatják a hívek, hogy a templomot nem zárják be, ott lehetőséget biztosítanak imádságra, de a temetésen kívül minden más liturgikus cselekményt kötelesek elhagyni. Itt közlik azt is, hogy a Veszprémi Főegyházmegye élő közvetítést ad minden vasárnap honlapján és Facebook-oldalán.

A Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika plébánosa, dr. Fodor János arról tájékoztatott: szeretnének online is kapcsolatot tartani a hívekkel, de az ehhez szükséges feltételeket még meg kell teremteni. A templom honlapján és a közösségi oldalon azonban folyamatosan kommunikálnak – utóbbin a napi evangéliumot is közzéteszik.

Zichy Emőke, a Keszthelyi Református Egyházközség lelkipásztora elmondta: tervezik, hogy a helyi közösség honlapján közvetítik majd az istentiszteleteket, de ennek feltételeit még meg kell teremteni. A tervek szerint akár már vasárnap láthatják a hívek.

– „Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” – adott lelki útravalót Zichy Emőke.

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész elmondta: a tervek szerint már ezen a vasárnapon látható lesz online istentisztelet, melyet a gyülekezet Face­book-oldalán, illetve youtube-on érhetnek el a hívek.

A lelkigyakorlatok, jegyes­oktatások mindegyik felekezetnél elmaradnak, de a gyerekek hittanoktatása a digitális munkarendben folyamatos.

Rigó Gábor, a keszthelyi Izraelita Hitközség elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben internetes üzenetküldő alkalmazásban tartják egymással a kapcsolatot.

Zalaszántó

Zalaszántó Bár nem tartozik a magyarországi történelmi egyházak közé, de zalai jelenléte miatt ejtsünk szót a buddhizmusról. A Béke sztúpa nyílt területen van, így látogatható, de a Meditációs házban minden program elmarad. Takács Éva, a Buddhista Béke-Szentély Alapítvány képviseletében elmondta: élő adásokkal jelentkeznek be, első alkalommal most szombaton a sztúpa Facebook-oldalán. Ekkor Parnashavari meghatalmazást adnak, ez a szertartás a betegségek megsemmisítését célozza.

Páka

Pákán Németh Csaba plébánossal beszéltünk a helyzetről.

– Legnagyobb számban az idősek keresik fel a szentmiséket, most viszont ők a veszélyeztetett korosztály, ezért is vált szükségessé a szabályozás, hiszen fontos, hogy biztonságban otthonukban maradjanak – mondta. – A katolikus egyház legfontosabb feladata, hogy a rá bízott hívekről gondoskodjon, értük felelősséget vállaljon. A szentmisén való részvétel alól fel vannak mentve a hívek, illetve ilyen különleges esetekben a szentgyónás alól is, de a bűnbocsánatot mindenki megkapja. A járvány miatt megváltoztak a mindennapok, elmaradnak a szentmisék, lelki gyakorlatok, várhatóan a bérmálások is, illetve én is arra kértem a plébániámhoz tartozó érintetteket, hogy halasszák el az áprilisra tervezett keresztelőket, a tavaszi esküvőket tegyék át későbbi időpontra. A temetések nem maradnak el, de egyszerű formában és a legszűkebb családi körben bonyolítjuk le azokat. A felírt szentmiseszándékot elvégezzük, ám a családtagok csak lélekben lehetnek jelen.

A plébános arra kéri a híveket, gyakoroljanak türelmet, tartsák be a járványhelyzet miatti előírásokat, ahogy teszi ő maga is, hogy minél előbb túl legyünk a veszélyhelyzeten. A plébániákon az ügyintézés online, illetve telefonon történik, most nem lehet sürgős sem az egyházi adó befizetése, sem az igazolások kiadása. A hitoktatás pedig szintén online zajlik.

– Imádkozzanak otthonaikban, s a közmédián át figyelemmel kísérhetik a szentmiséket, több helyen van online közvetítés, hiszen mi, papok tesszük, amit kell, mindennap magánmisét tartunk és imádkozunk híveinkért.