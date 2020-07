A hőséggel is meg kellett küzdeniük a horgászoknak Kerkafalván

Újabb hagyományt kíván teremteni egy június végi házi verseny megrendezésével a Kéthatár-tó Horgász Egyesület. A kerkafalvai civil szervezet felhívására szombaton 25 felnőtt és 7 gyermekkorú horgász töltötte szabadidejét a tóparton.

Annak ellenére, hogy a kánikulai hőség kevésbé kedvezett a horgászatnak, egészen szép eredmények születtek. A győztes horgász közel tízkilónyi halat – köztük néhány közepes méretű pontyot – vett ki a vízből, a legnagyobb tömegű hal közel három kilogrammot nyomott a mérlegeléskor.

– A koronavírus-járvány s az annak kapcsán elrendelt korlátozó intézkedések miatt a hagyományos május elsejei versenyünkről kénytelenek voltunk lemondani – foglalta össze Nemes Kálmán, az egyesület elnöke. – Mindez azért is különösen sajnálatos, mert ez a verseny egyben a Sporthorgász Egyesületek Szövetsége éves kupasorozatának nyitórendezvénye szokott lenni. Mivel a szezon kezdetén program nélkül maradtunk, ezért gondoltunk arra, hogy egy házi versennyel valamelyest pótoljuk azt. Korábban is beszélgettünk róla, hogy jó lenne annak a hagyományát is megteremteni, most remek alkalom adódott rá. A hirtelen nyáriasra fordult időjárás alaposan próbára tette a horgászokat, de így is sikerült szép számban pontyokat, kárászokat és keszegeket, valamint néhány küszt kifogniuk.

Az egyesületi megmérettetésre 25 felnőtt és 7 gyermekkorú versenyző nevezett. Előbbiek közt egyértelmű lenti fölény mutatkozott, valamennyi dobogós helyezett a Kerka-parti városban lakik. A legnagyobb serleget 9,98 kilogrammos összteljesítménnyel Bundics Norbert érdemelte ki, a második helyen 5,73 kilogrammal Koltai Máté Márk végzett, míg a harmadik 4,90 kilogrammal Farkas Csaba lett. A gyermekkorú horgászok versenyét a kerkakutasi Soós Dávid nyerte egy 1,64 kilo­gramm tömegű ponty kifogásával, második a kerkafalvai Takács Mira, harmadik az érdi Hazuga Károly lett. A verseny legnagyobb halát – egy 2,98 kilogrammos pontyot – a szentgyörgyvölgyi id. Németh Tibor fogta, őt különdíjjal jutalmazták.