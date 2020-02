A fiatalok városban maradását segíti Keszthely

A fiatalok keszthelyi letelepedését, a városban maradását segíti a Keszthely hazavár program. Sikeres pályázat esetén 1,4 millió forint támogatást lehet nyerni első lakás vásárlásához. Az idei első szerződést tegnap írták alá.

Pályázati támogatással valósítja meg az önkormányzat a Keszthely hazavár programot, melynek célja, hogy javítsák a Keszthelyen élő, vagy a városból elszármazott, itt letelepedni szándékozó fiatalok lakhatási körülményeit, növeljék a lakáshoz jutás esélyeit. Az első lakás megvásárlásához 1,4 millió forintos pályázati támogatást lehet elnyerni. Ehhez néhány feltételnek kell megfelelni. Az igénylők 18 és 35 év közöttiek lehetnek, akiknek még nincs a tulajdonukban lakóingatlan, a lakás ára nem haladhatja meg a 25, más lakóingatlan esetén a 35 millió forintot. A támogatás segítségével megvásárolt lakást leg­alább öt évig nem lehet eladni, s abban fent kell tartani a lakcímet. További kitétel, hogy a pár legalább egyik tagja Zala megyében dolgozzon, s a pályázók vállaljanak legalább 25 óra önkéntes munkát.

Mindennek megfelelt Majorné Antal Zsófia és Major Krisztán, akik a tavaly július közepén meghirdetett felhívásra nyújtották be pályázatukat. Ők voltak idén az elsők, akik aláírták a támogatási szerződést.

– Szeretjük ezt a várost és mindketten Keszthelyen dolgozunk. Én Nemesbükkről származom, innen viszont könnyebb lesz a munkába járás – mondta a feleség.

Férjétől megtudtuk, hogy a lakás megvásárlásához az önkormányzati támogatáson túl államilag támogatott lakáshitel, csok és Babaváró hitel is a segítségükre volt. Az ezekből megvásárolt lakást most újítják fel és várhatóan egy hónap múlva költöznek be.

Az önkormányzati támogatásról szóló szerződés aláírását sajtótájékoztató előzte meg. Nagy Bálint polgármester ismertette, hogy a projektben 90 fiatalt tudnak támogatni.

A lakáshoz jutási támogatás mellett 30 és 60 ezer forint közötti rezsitámogatással és keresetkiegészítő támogatással is segítik a fiatalokat egy éven át. Mindezek mellett a Keszthely hazavár programban 14 rossz állapotban lévő lakást újítanak fel, majd teljesen berendezik. Várhatóan a második fél évben pályázatot írnak ki ezekre, melynek eredményeként jelképes bérleti díjért költözhetnek be fiatalok.