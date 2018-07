A falvak fesztiválja volt III. Göcseji Dombérozó

Huszonnégy göcseji vagy közeli községben kilenc napon át zajlott a III. Göcseji Dombérozó, melynek a programjai gyors számítások szerint legalább 8000 érdeklődőt vonzottak.

Magai Ágotát, a rendezvényfolyam fő szervezőjét kértük összegzésre.

– Az első Göcseji Dombéro­zót még csak két falu részvételével szerveztük meg, tavaly már 11 település adott helyszínt, idén pedig 24-re nőtt a számuk. Az életképes ötlet beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a kiteljesedés akár folytatódhat is, hiszen bebizonyosodott, hogy a falu él, képes arra, hogy mozgásban legyen. Számomra is kellemes meglepetés volt az, hogy a helyüket kereső önkormányzatok mellett milyen szép számban éreztek rá az ízére a magánemberek, akik megnyitották a portáikat az érdeklődők előtt. Látható, meg lehet találni a kölcsönös előnyöket és a közös érdekeket.

A Göcseji Dombérozó a kulturális és szórakoztató programok közel hozása mellett kezdettől lehetőséget nyújt a helyi termékeket előállító helyi termelők bemutatkozásának, hiszen Zala és benne Göcsej egyik vonzereje a gasztronómia, a hagyományos ételek, italok varázsa. Idén a vadászat, a horgászat is elnyerte polgárjogát, mivel ezek nélkül szintén elképzelhetetlen Göcsej.

– Az immár patinás aratónapok a hajdani paraszti munka világába kalauzoltak bennünket, a nyitott hegyi porták és a nyitott kertek sorozat pedig a családi gazdálkodás erényeit villantotta fel – folytatta Magai Ágota, a Göcsej Civil Társaság alapító tagja. – A helyi termékek a Göcsej kincsei piacon, illetve a csonkai pikniken mutatkoztak be, de láthattak olajsajtolást is a dombérozók. A szakemberek megtalálták Göcsej borát, megtanultunk pálinkát kóstolni, s persze a rétes, a káposzta, a répa és a prósza is helyet követelt magának.

A résztvevők bejárták Göcsejt, ki-ki kerékpáron, motoron, gyalog vagy veterán autóval, de templomtúrára is mód nyílt.

– Varázslatos hangversenyeknek adtak otthont a községi templomok – számolt be a szervező a kulturális kínálatról, amelyben zalai színjátszók, fotótárlatok, táncprodukciók, bábelőadások, zenei estek váltották egymást. – Tapasztaltuk, hogy már tudatosan terveznek az érdeklődők, a szálláshelyeket már januárban lefoglalták, de a helyiek is egyre nagyobb számban vesznek részt a programokon, sőt szerepet is vállalnak bennük.

A programfolyamhoz lapunkban helyismereti totót találtak olvasóink, a helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsoltak.

– Összesen 118 szelvény érkezett be, a hibátlan választ adó 61 volt. Az alábbi helyezések „születtek”. 1.: Luczi Mária Becsvölgye, 2.: Tirászi Péter Gellénháza, 3.: Gampel Ibolya Zalaboldogfa. Különdíjat kapott Horváthné Pintér Éva Zalaegerszeg-Pózva – tudtuk meg Magai Ágotától.

A Göcsej Totó helyes tipposzlopa a következő volt: Gönczi Ferenc szobra a Göcseji Múzeum előtt áll, a dombérozás mulatozást jelent, Teskándról kereszt került a falumúzeumba, Nagylengyel négy úton közelíthető meg, Becsvölgye áll hét településrészből, Plánder Ferenc Nován van eltemetve, a torón szalmát gereblyéznek gráblával, Nován születtek a legtöbben a mai 39-67 évesek közül, a Szentmihályfai-patak folyik keresztül Teskándon, Várföld nem göcseji falu, a gellénházi olajfúrások 1951-ben kezdődtek, ezután duplájára nőtt a lakosság száma, Dobronhegyről nincs ház a skanzenben, végül pedig az Ilona-kápolna Teskándon található.