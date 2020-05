A csesztregi óvoda terasza immár fejlesztő foglalkozások helyszíne is lehet

Fejlesztő elemeket is tartalmazó új gumiszőnyeg-borítást kapott a község óvodájának külső, nyitott terasza. A beruházást a közelmúltban fejezte be a kivitelező, a munkálatokat pedig jelentősen megkönnyítette, hogy a koronavírus-járvány miatt március közepe óta egyáltalán nem jártak gyerekek az intézménybe.

A terasz burkolatának cseréjéhez pályázati támogatásból biztosították az anyagi fedezetet, a tíz település alkotta intézményfenntartó társulás még tavaly nyújtotta be óvodafejlesztési igényét a Magyar Falu Programhoz. A projekt két részből áll, a burkolatfelújítás mellett egy külső ivókút kiépítését is tartalmazza.

– Az óvodánk 104 négyzetméter alapterületű külső terasszal rendelkezik, aminek eddig faburkolata volt – mondta Bedő Róbert, a község polgármestere. – A most kiépített, kétrétegű, három centiméter vastagságú burkolat újrahasznosított gumiból készült, ezért rugalmas felületű, ami biztonságosabb, kíméli az ízületeket, a kialakítása pedig arra is lehetőséget teremtett, hogy fejlesztő képeket építsenek bele. A kiviteli munkálatokat eleve tavaszra terveztük, a járványnak „köszönhetően” azonban úgy tudtak dolgozni a munkások, hogy a gyermekek otthonmaradása miatt nem volt szükség a terasz lezárására.

Cseke Erika, a Tündérkert Óvoda vezetője rögtön hozzátette: természetesen ők is biztosították a kötelezően előírt ügyeletet, ám ezzel a lehetőséggel eddig egyetlen szülő sem élt. Most kezdtek el érdeklődni, így várhatóan hamarosan a gyerekek is birtokukba vehetik a megújult teraszt.

– Szép, színes és tetszetős lett az új burkolat – folytatta Cseke Erika. – Külön örülünk, hogy a beépített ábrák segítséget nyújtanak a gyermekek mozgásának, matematikai képességeinek fejlesztéshez, és a csoportos játékokhoz, egyéb foglalkozásokhoz is tudjuk használni őket. De nemcsak mi, hiszen az iskola fejlesztő pedagógusa is jelezte már, hogy szívesen tartana itt foglalkozásokat.