A becsehelyi fejlesztés az első eleme az óvodaudvar megújításának

Minisportpálya épült a becsehelyi ovisoknak; jelenleg a beruházás utómunkálatai folynak.

Németh Géza polgármestertől megtudtuk, a beruházás az óvoda jelentős fejlesztését célzó önkormányzati törekvésnek a megnyilvánulása.

– Azért is tartjuk ezt fontosnak, mert az óvodán régen nemigen volt semmiféle fejlesztés, fokozottan igaz ez az oktatási intézmény udvari részére – mondta Németh Géza. – Emiatt nyújtottunk be tavaly pályázatot a Nemzeti Ovi-Sport programra, s januárban kaptuk meg az értesítést arról, hogy nyertünk. A támogatásból egy multifunkciós kis sportpályát építhetünk az óvodásaink számára, a kivitelezés jelenleg is folyik, és hamarosan lezárul.

Becsehely első embere elmondta: a fejlesztés egyúttal együttműködést is jelent a pályázatot kiíró Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal, aminek keretében az önkormányzatnak 4,5 millió forinttal kellett hozzájárulnia az összesen 14 millió forintos beruházás megvalósításához.

– A projekt keretében bővítettük is az óvodaudvart, itt épült meg az úgynevezett sportpark – folytatta a polgármester. – Ez egy kis méretű (6×12 méteres) sportpálya, ahol a foci, a kosár- és a röplabda mellett a gyerekek ügyességi, illetve fejlesztő játékokat is űzhetnek. A műfüves pálya felfestésekkel és minden olyan kiegészítő eszközzel (palánkkal, hálóval stb.) el lesz látva, amely a sportoláshoz szükséges. Illetve természetesen minden sporteszköz beszerzését is tartalmazza a projekt.

Németh Géza elmondta még: a pálya gyakorlatilag elkészült, de a közvetlen környezetében akad még tennivaló.

– Új kerítést kell építenünk, valamint a pálya körül átlagosan egy méter, de ahol indokolt, ott nagyobb szélességben térköves járdát alakítunk ki – magyarázta a polgármester. – Erre az országban már működő pályák kapcsán szerzett tapasztalat okán van szükség: ugyanis a gyerekek általában mezítláb mennek fel a pályára, s a térkőburkolatról könnyebb és higiénikusabb ezt megtenni, ráadásul a kihelyezett padokra le lehet pakolni a felesleges cókmókot.

Németh Géza végül jelezte, a projekt az első eleme az óvodaudvar-fejlesztési koncep­ciónak: a Magyar Falu Programra nyújtanak be pályázatot az eredeti udvari rész fejlesztésére, eséscsillapító burkolat és a kor követelményeinek megfelelő játszóeszközök telepítésére. A későbbiekben az óvodaépületet is felújítanák, hiszen az intézménybe közel hetven gyermek jár, és a felmérések szerint a létszám biztosított több évre.