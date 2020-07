Sorozatos betörések miatt emeltek vádat egy kanizsai férfi ellen

Meglopta és meg is verte saját anyját az a fiatal kanizsai férfi, aki ellen ezért és még számos betöréses lopás miatt emeltek vádat a napokban.

A megyei főügyészség sajtó­szóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet vádlottá lett főszereplője, egy 19 éves kanizsai fiatalember tavaly november 11-én került konfliktusba édesanyjával annak Nagybagolai utcai lakóházában, miután az asszony kérdőre vonta a fiát, mert pénzt lopott el a tárcájából. A fiú ettől indulatba jött, széket kapott fel és azzal sújtott le anyjára, akinek az arccsontját törte el az ütéssel.

A vád szerint a fiatalember más módon is próbált pénzhez jutni: november 21-én délután az ablakot betörve jutott be egy Édenkerti utcai lakóházba, és televíziót, beltéri egységet, szerszámokat, kisgépet vitt magával, ezzel közel 140 ezer forintos kárt okozva. A tévékészüléket és a beltéri egységet a rendőrség nem sokkal később lefoglalta tőle. Ugyanebbe a házba december 7-én is ellátogatott, megint befeszítette az ablakot, ekkor azonban már nem vitt magával semmit. Az Édenkert utcai hétvégi házak közül máshol is járt. Az egyik helyről hegesztő­trafót, fűnyírógépet, motoros permetezőt, légpuskát, damilos kaszát, motoros fűrészt, 20 liter pálinkát vitt magával, és okozott ezzel negyedmillió forintos kárt. Ennél szerényebb zsákmánnyal is beérte, mert volt olyan Édenkert utcai hétvégi ház, ahonnan egy doboz tejjel és 10 doboz macskaeledellel távozott, egy Szent Donát utcai házból pedig összesen egyetlen csomag cigarettadohányt tudott ellopni. Szenteste sem pihent, december 24-én sötétedés után bement egy Nagybagolai utcai ház bekerített udvarára, és a lezá­ratlanul hagyott Isuzu személygépkocsiban talált pénztárcából 47 ezer forintot ellopott. Ezt a pénzt a rendőrség nem sokkal később lefoglalta tőle és visszaadta tulajdonosának.

A feltárt tények alapján a fiatal nagykanizsai férfi ellen lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a minap a Nagykanizsai Járási Ügyészség.

