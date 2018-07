Sértegette a rendőröket az autós az interneten

Másodfokon nemrég bűnösnek mondták ki és egy év próbára bocsátották azt az autóst, aki trágár jelzőkkel minősítette a traffipaxozó rendőröket az internetes közösségi oldal zárt csoportjában.

Tavaly május 25-én este a megyeszékhelyen a Kaszaházi úton közlekedett gépkocsijával a férfi, és észrevette a civil jellegű, fekete Audi A 3-as gépjárműből a forgalmat rendszámfelismerésre is alkalmas kamerával ellenőrző, fényképező két rendőrnőt. Az autós nem sokkal később az internetes közösségi oldal zárt csoportjában kifogásolta, „milyen jogon fényképezget a két rendőrk… a civil autóból”. Az egyenruhások rövid időn belül értesültek a bejegyzésről és másnap feljelentették az autóst becsületsértés vétsége miatt.

Első fokon az egerszegi járásbíróságon felmentő ítélet született, ami ellen az ügyész fellebbezett. Másodfokon az egerszegi törvényszéken bűnösnek mondták ki a férfit kétrendbeli becsületsértés vétségében. A jogerős ítélet indoklása szerint már az elsőfokú bíróság is megállapította, hogy az autós internetes hozzászólásában szereplő kijelentések alkalmasak a rendőrnők becsületének csorbítására, hiszen a nemiségre utaló és az azzal kapcsolatos pejoratív jelzők mindenképpen ilyen kifejezésnek minősülnek. Az is kétségtelen, hogy a szófordulatokat a rendőri munkájukkal összefüggésében használta, hiszen a becsületsértő kifejezéshez a rendőri jelzőt is hozzátette.

Téves volt viszont a járásbíróság azon érvelése, miszerint az internetes bejegyzés általában véve a rendőri eljárással és intézkedéssel, valamint az eljárás módjával szemben fogalmazott meg kritikát. Ennek az ellenkezője volt megállapítható, hiszen a kijelentések konkrét helyen és időpontban végrehajtott rendőri intézkedésre vonatkoztak. Az intézkedés és a két rendőrnő személye tehát összekapcsolódott.

A két rendőrnő szolgálatot teljesített az adott időpontban és egyikük tagja volt a Traffipax Info nevű zárt Facebook- csoportnak, ily módon még aznap este értesült a durva megfogalmazású bejegyzésről, s ezzel az ő becsületének a csorbítása be is következett. Az ítélet indoklása szerint ehhez semmi más nem kellett, elegendő volt, hogy a rendőrnő ezt sértőnek érezte magára nézve, ugyanis éppen az a becsületsértés lényege, hogy valaki az emberi méltóságát sértve érezze. Az adott esetben az autós azzal, hogy „rendőrk…nak” nevezte őket, a két egyenruhás emberi méltóságát súlyosan sértő kifejezéseket használt.

Az elsőfokú bíróság a felmentést azzal indokolta, hogy a becsületsértő hozzászólása alapján a sértettek nem voltak konkrétan meghatározhatók, de a valóság más volt, mert a bejegyzés alapján jól azonosítható volt a két rendőr, hiszen teljesen egyértelmű volt, hogy a megadott helyen és időben ők teljesítettek szolgálatot. Másrészt kifejezetten nekik szánta a sértő megjegyzéseket, hiszen látta őket az autóban. A jogerős ítélet leszögezi, a becsületsértés megvalósul, ha a becsületsértő kifejezés használata megtörtént és ezt a sértett, vagy más személy érzékelte. Emellett az internetes közzététel miatt az autósnak mindenképpen számítania kellett arra, hogy a hozzászólást akár a rendőrnők is olvashatják, vagy más módon tudomást szerezhetnek róla.