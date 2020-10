Jogerősen elítélték a keszthelyi nőt, aki milliókat csalt ki egy idős német férfitól

Végrehajtásában felfüggesztett börtönre ítélték azt 29 éves nőt, aki 12,1 millió forintot csalt ki egy idős német férfitől.

A fiatal keszthelyi nő 2017 júliusában ismerte meg az akkor 85 éves német férfit. Hamar elnyerte, a bizalmát, és házvezető női munka ígéretével, sőt a házasságuk lehetőségével kecsegtetve elérte, hogy a férfi többször pénzt adjon neki kölcsön. Különféle ürügyekkel 2018 szeptemberétől egy év alatt 12 millió forintot meghaladó összeget csalt ki áldozatától. A fiatal nő például azt ajánlotta az idős férfinak – aki a következő év augusztusában azzal érkezett vissza, hogy Hévízen lakást vásárol magának-, hogy az ingatlan kerüljön az ő tulajdonába, mert így kedvezőbb az illetékfizetés. Miután elutasításban volt részek, azzal állt elő a nő, hogy háromezer euróra van szüksége sürgősen, mert súlyos nőgyógyászati műtét előtt áll. Az összeget szeptember 10-én meg is kapta, a pénz elköltését hamis számlával igazolta. A következő év, 2019 márciusában újra Magyarországra jött a német férfi, ekkor nő ígéretet tett neki, hogy három évre kiutazik, azonban előre kéri a munkadíjat egy összegben, mert így tudná kifizetni az édesanyja házát terhelő, a valóságban nem létező jelzáloghitelt. A férfi átutalta a kért 25 ezer eurót, de a nőn nem utazott ki Németországba, csak hitegette, sőt újabb történettel további 9500 eurót csalt ki tőle. Az idős férfi ezt is átutalta, de kezdett világossá válni előtte, hogy csalás áldozatává vált, amiről október elején aztán bizonyosságot is nyert. Ezt követően már nem tudta elérni a nőt, aki hiszékenységét kihasználva összesen 37 500 eurót szerzett meg tőle.

Az egerszegi törvényszék által kiadott tájékoztatás szerint csütörtökön a keszthelyi járásbíróságon megtartott előkészítő ülésen elismerte bűnösségét a a fiatal nő, akit a folytatólagosan elkövetett csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt 18 havi börtönbüntetésre ítéltek, ennek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett meg kell fizetnie német férfinak a 12,1 millió forintot és kamatait. Az ítélet jogerős, mert minden érintett tudomásul vette.

Kapcsolódó cikkünk: