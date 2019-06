Három esetben is életet mentett a szén-monoxid-érzékelő a hétvégén Zalában

Pénteken Zalaegerszegen, majd szombaton ugyancsak a megyeszékhelyen és Nagykanizsán is riasztotta az érzékelő az ott lakókat a szén-monoxid jelenlétére lakásukban.

Az elmúlt napokban nem egyszer kúszott harminc fok fölé a hőmérő higanyszála és az igazi nyári melegben szinte senki se gondol már a fűtésre és a vele járó veszélyekre. Igen ám, de a szén-monoxid-mérgezés, nem csak idényjellegűen okozhat problémát mérgezést a lakásokban – írja a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az elmúlt hétvégén három esetben is riasztották a tűzoltókat olyan esetekhez, ahol a szén-monoxid-érzékelő már egészen kis koncentrációban kimutatta a mérgező gáz jelenlétét az ingatlanban. Éppen ezért is javasolja a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évek óta, hogy minden nyitott égésterű gázkészüléket alkalmazó ingatlanban vásároljanak szén-monoxid-érzékelőt. A hangos akusztikus jellel és fényjelzéssel a készülék már nagyon hamar figyelmeztetni tudja az ott lakókat a veszélyre, ahogy történt a hétvége során is mindhárom esetben.

Ilyenkor a legelső, hogy friss levegőt engedjünk be a lakásba, nyissuk ki az ablakot, zárjuk el a készüléket, ha nem fáj a fejünk és nem szédülünk, valamint minden esetben értesítsük a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon!

Mivel egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos kiegészítő védelemként egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni.

A katasztrófavédelem által ajánlott érzékelők listáját itt éri el!