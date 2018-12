A börtön sem tántorította el szomszédai zaklatásától a novai nyugdíjast

Hiába voltak a korábbi büntetések, az elzárás és a börtön, egy 80 éves novai asszony nem képes szomszédaival szembeni gyűlöletét megfékezni, és emiatt hamarosan újra bíróság elé állhat.

A főügyészség által kiadott tájékoztató szerint az asszony és szomszédai közötti viszony 2010 óta konfliktusokkal terhelt. Ennek hátterében egy birtokvédelmi jogvita áll, amit polgári per követett, és a nő ebből vesztesként került ki. Ezt azonban elfogadni nem tudta, azóta is neheztel a szomszédaira, és a legkülönbözőbb módszerekkel törekszik megkeseríteni, ellehetetleníteni az életüket. Magatartása miatt több büntetőeljárás is indult ellene, 2013-ban garázdaság, 2014-ben zaklatás miatt. Ezeket az ügyészség megrovás alkalmazása mellett megszüntette.

Ezt követően az idős asszonyt a Lenti Járásbíróság először 2016-ban, majd 2017- ben marasztalta el a szomszédai zaklatásáért. Az idős nő azért, hogy szomszédait megfélemlítse, mindennapjaikba beavatkozzon, rendszeresen és tartósan háborgatta őket. Ezen túlmenően erőszakos cselekmények bekövetkezésével fenyegetőzött. Tetteiért 2016 nyarán 30 nap elzárásra ítélték, utána pedig 2017 szeptemberében megkezdte kilenc hónap fogházbüntetésének letöltését, amiből ez év március közepén szabadult, de feltételesen, egy év próbaidőre bocsátva. Magatartása azonban szabadulása után sem változott meg.

A vád szerint ez év augusztus 8-án délelőtt, amikor a szomszéd a háza udvarán a ruhaszárító kötélre kiteregetett ruhát szedte össze, az idős nő hangosan szidalmazni kezdte a sértettet. Ezután azzal fenyegetőzött, hogy sósavval önti le a szomszédot. Az ígéret nem volt légből kapott, mert az idős asszony korábban többször is öntött, illetőleg hajított át különféle dolgokat – vizeletet, csigákat, földdarabokat – a szomszéd udvarába, így lehetett attól tartani, hogy beváltja fenyegetését. A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte, az egerszegi járási és nyomozó ügyészség az idős nővel mint különös visszaesővel szemben zaklatás vétsége miatt emelt vádat.

