Egyre melegszik az idő Zalában

"Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, Egy sugarat hagytál csak, drága emlékedet." Fájó szívvel emlékezünk BECS JÁNOS halálának 2. évfordulóján. Szerető édesanyja, testvére Józsi és családja

"Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak úgy érzem én, barátom, hogy a porban hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk RADICS LÁSZLÓ 2020. május 22-én, életének 82. évében örökre itt hagyott minket. 2020. június 4-én, csütörtökön 10.30-kor búcsúzunk Tőle a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Előtte szentmise 7.45-kor az olai Jézus Szíve Templomban. Emlékét szeretettel őrizzük. A gyászoló család

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet.." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÁROK ZOLTÁN életének 49. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. június 5-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok." Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy LADÁN JENŐNÉ szül. Rúzsa Mária Magdolna életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2020. június 4-én (csütörtökön) 14 órakor lesz a hévízi temetőben. Gyászmise aznap 8.30-kor a hévízi Szentlélek templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal és megtört szívvel, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk BICSÁK TAMÁS békéscsabai lakos, életének 67. évében 2020. május 19-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kedves halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 5-én 14 órakor, római katolikus egyház szertartása szerint a nagykanizsai Központi temetőben (Tripammer utca) lesz. Érte felajánlott gyászmise a temetés napján, 12.30-kor lesz a nagykanizsai Szent József plébániatemplomban (Zárda utca 1). Emlékét kegyelettel megőrizzük! A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRISZTIÁN GYÖRGYNÉ szül. Cserfő Magdolna életének 84. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2020. június 4-én, csütörtökön 15 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Gyászmise aznap reggel 7.30-kor a kiskanizsai templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Ezúton mondunk kösönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZABÓ ZSIGMONDNÉ szül. Farkas Rozália halálának 3. évfordulóján. Szerető családja

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk DORMÁN JÓZSEF halálának 2. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal akik szerették és ismerték, hogy TÓTH FERENCNÉ Szül.: Szita Mária hévízi lakós türelemmel viselt hosszú betegség után életének 81. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2020. június 4-én, csütörtökön 10.30 órakor veszünk végső búcsút a hévízi köztemetőben. Lelki üdvösségéért tartandó gyászmise előtte hévízi Szentlélek-templomban 9.30 órakor lesz. Emléke szívünkben él!

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS DÉNES GYÖRGY életének 84. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. június 4-én, csütörtökön a 14 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor lesz a zalaszentgyörgyi temetőben. Külön köszönet a Pókaszepetki Idősek Otthona minden dolgozójának. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy DR. VÖRÖS MIKLÓS főiskolai tanár 85 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 4-én, csütörtökön 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Kérjük, részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Búcsúznak tőle: testvérei: Anasztázia Kanadából, Ferenc Angliából, unokaöccse Laci és lányai Vera, Melinda

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ FERENCNÉ zalaszentiváni lakos életének 78. évében elhunyt. Temetése 2020. június 4-én, csütötökön 10 órakor lesz a zalaszentiváni temetőben. Minden külön értesítés helyett. Zalaszentiváni Község Önkormányzata

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOLLER DEZSŐ veszprémi lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család

"Míg szívünknek lesz egy dobbanása, Míg virágot tud vinni kezünk, Míg a szeretet szebb az önző vágynál, Addig rád emlékezünk." Fájó szívvel emlékezünk CSÁSZÁR GELLÉRT halálának 2. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy DR. BARBALICS JÓZSEF ügyész szerető szíve 90 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. június 4-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise előtte 12 órakor a Piarista iskola udvarán. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja

"A szeretet soha meg nem szűnik." /Szent Pál/ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GRÓF JÁNOSNÉ szül. Vizsy Katalin 2020. május 24-én, életének 94. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. június 3-án, szerdán 13.30-kor veszünk végső búcsút az olai temetőben. Gyászmise a temetés napján 7.45-kor lesz az olai templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Emléke örökké szívünkben él. A gyászoló család

"Mindenütt ott vagy, Ahol valaha tudtalak, láttalak, szerettelek." (Szabó Lőrinc) LASKAI FERENC 2020. március 15-én, életének 84. évében elhunyt. Az érte szóló gyászmise június 5-én, pénteken 12 órakor lesz a kórházkápolnában (Nagykanizsa, Kossuth tér 16.). Búcsúztatása 13 órakor kezdődik a köztemetőben (Nagykanizsa, Tripammer u. 1.). Tisztelettel kérjük, hogy a virágra szántakat a 10103173-33728700-00000008 számlán a Honvédkórház Alapítvány javára (Budapest Bank) ajánlják föl, Urológiai Osztály közleménnyel. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! Táviratcím: Várhegyiné Laskai Ágnes - Nagykanizsa, Teleki u. 1. 1/5. Dr. Géczi-Laskai Judit - 1161 Budapest, Baross u. 182.

"Szeressétek egymást, amiképpen én is szerettelek Titeket" János evangéliuma 15 rész. 12. vers Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy KOMORNOKI LÁSZLÓNÉ született Magyari Zsuzsanna okl. gyógyszerész 2020. május 06-án, Sopronban, életének 96. évében elhunyt. Drága halottunk földi porait a református egyház szertartása szerint egy későbbi időpontban helyezzük örök nyugalomra Miskolcon. Gyászolják: László fia, Márta menye, Magdolna menye húga, Karolina unokája és férje Ferenc, Mihály unokája és felesége Judit, Emma, Ilona, Julianna, Ferenc, Nóra, Fanni, Veronika és János dédunokái, Ágnes, Zsuzsanna unokahúgai, Ferenc, József, Zoltán, Dániel, Dezső és Béla unokaöccsei és családjaik.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, nagynénénk KÓSI TERÉZ méltósággal viselt gyógyíthatatlan betegségben, életének 73. évében 2020. április 13-án elhunyt. Végakaratának megfelelően hamvainak búcsúztatására 2020. június 5-én, pénteken 14 órakor kerül sor a baki temetőben.. Szívünkben örökké él. A gyászoló család

"Maroknyi fény, tengernyi bánat, és mélységes csend maradt utánad. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépsz az ajtón még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk és nem feledünk Téged." Fájó szívvel emlékezünk CSÁSZÁR GELLÉRT halálának 2. évfordulóján. Szerető családja