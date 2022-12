ZALAEGERSZEGI HÍREK

A térségi fejlesztések stratégiájáról tartottak fórumot a megyeházán

A nyugat-magyarországi térség gazdaságában meghatározó súlyú a járműipar, emiatt fokozottan kitett a piaci folyamatoknak. Egyebek mellett ezt fogalmazta meg Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa szerdán a megyeházán települési és gazdasági vezetők részvételével tartott fórumot megelőző sajtótájékoztatón – tájékoztat a Zalai Hírlap. Mint mondta, konkrét fejlesztési irányt nem határoznak meg a települések, illetve a térség fejlesztéséért felelős vezetők számára, de az látható, hogy a stratégia meghatározásakor a járműipar mellett más gazdasági területekre is nyitni kell, mert mindenképpen a több lábon állás a cél, szögezte le.

Felújították a járdát Zalaegerszeg ságodi városrészében

Megújult a Ságodi út 116 és 122. házszámú ingatlanok előtti, korábban beton burkolatú járda, a munkálatok befejezéséről kedden tájékoztatták a sajtót – olvasható a Zalai Hírlapban. Az út túloldalán az előző években már felújították a járdaburkolatot, jelezte a körzet önkormányzati képviselője, Németh Gábor, aki Balaicz Zoltán polgármesterrel járta be a felújított szakaszt. A páros házszámú ingatlanok előtt a beton burkolatú járda állapota az évek során nagy mértékben károsodott, botlásveszélyes szakaszok alakultak ki. A kivitelezés közel 2 millió forintból valósult meg, Zalaegerszeg önkormányzata tavaly kötött szerződést a munka elvégzésére a ZALA-MÜLLEX Kft-vel.

Több zalai településen is hagyhatunk el mikulás csomagokat idén

A nagy sikerű Hagyj el egy mikulás csomagot akció 2022-ben is folytatódik – írja a zaol.hu. Az elmúlt négy évben közel 20.000 mikulás csomagot hagytak el a résztvevők. Idén eddig több mint 200 településről érkezett visszajelzés az akcióra. Eddig Zalaegerszeg, Lenti és Keszthely lakói jelezték Zalából, hogy részt vesznek az eseményen.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Ingyenes előadással kedveskedtek az iskolásoknak Nagykanizsán

Az utazó Hahota Gyermekszínház és a Miháldért Alapítvány szervezésében, a Nagykanizsai Tankerületi Központ és több civil szervezet támogatásával csütörtökön a Honvéd Kaszinóban a Mikulás bácsi bajban című zenés, verses interaktív mesejátékot két turnusban közel 350 gyermek láthatta ingyenesen – írja a zaol.hu. Az előadás előtt az iskolásokat Halmos Ildikó, az intézmény igazgatója, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Gerő Sándor Miháld polgármestere és Iváncsics Zsolt, a Hahota Gyermekszínház és a Balaton Teátrum producere köszöntötte.

Az állatmenhelynek nem kellett a büdös hús, az erdő szélére öntötték ismeretlenek Nagykanizsán

Rothadó csirkeaprólékot borítottak ismeretlenek az "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület közelében lévő Leányvári utca egyik füves területére. Erről közterület-felügyelők és kutyasétáltatók értesítették a menhelyet – írja a Zalai Hírlap. A menhely telepvezetője, Skanecz Tamás sejti kik lehetnek az elkövetők, hiszen néhány napja két ismeretlen férfi gyanús húsosládákkal jelent meg náluk. Szerették volna ingyen felajánlani adományként az állatoknak. A rendőri feljelentés megtörtént, s jelenleg személyleírások és kamerafelvételek alapján keresik az elkövetőket. Ráadásul ez a kiöntött húsáru veszélyes hulladéknak minősül.

A tánc nyelvén beszéltek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban

Mit mondhat el rólunk a mozdulat? címmel a Magyar Táncművészeti Egyetem táncművésze, koreográfusa, dr. Lőrinc Katalin és hallgatói szerdán különleges, interaktív táncórát tartottak a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban – tájékoztat a zaol.hu hírportál. A zeneiskolában a növendékeket ettől a tanévtől a soproni származású, ám Kanizsán élő Gara Lídia balettmester tanítja, aki nyitott az újdonságokra. Ezért kifejezetten örült a vendégnek, akit a szakmából természetesen nagyon jól ismert. Elmondta: dr. Lőrinc Katalin a modern irányzat képviselője, aki sokat tett a kortárs balettért, a tapasztalatát, a különleges pedagógiáját hozta el, mely sokat jelenthet a mostani gyerekek mozgáskoordinációjában.

KESZTHELYI HÍREK

Megújult a gyenesdiási horgásztanya

Átadták a megújult horgásztanya-komplexumot Gyenesdiáson, a Balaton partján – olvasható a Zalai Hírlapban. A fejlesztéshez a nagyközség mintegy 62 millió forint Top-forrást nyert, amit 16 milliós önerővel egészített ki. A Lidó-strand melletti horgásztanya „Gyenesdiás egyik ékköve, amely most XXI. századivá vált, szolgálva a minőségi horgászturizmust”, bocsátotta előre Gál Lajos polgármester. Mint mondta, a munka során elvégezték a Malom-árok kotrását, elkészült a hézagos, cölöpsoros partvédelem, ami a csónakok mozgásához szükséges vízmélység elérését is szolgálja. Az elektromos felújítás mellett akkumulátortöltő csatlakozási pontokat létesítettek, s egy 20 négyzetméteres, szabadon álló stéget is építettek.

A keszthelyi Kiscápák Mauritiuson jártak

Különleges úti célja volt a Keszthelyi Kiscápák SE néhány tagjának, hiszen egy hetet az Indiai-óceánban fekvő szigetállamban, Mauritiuson tölthettek el, ahol versenyeztek is – írja a zaol.hu. A Nemzeti Tehetség Program két nyertes pályázatának köszönhetően hat gyermek és két edző vehetett részt az Indiai- óceán kicsiny szigetállamában , Mauritiuson nemzetközi úszóversenyén. A pályázat célja a hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása, s ez így volt ebben az esetben is. A főváros, Port Louis egyik kerületében két éve épült nyitott 50 m -es modern uszodájában rendezték a versenyt, de a környezet is pazar élményt adott minden indulónak a pálmafákkal és hegyekkel nyújtott panorámájával. A úszóverseny és az edzések mellett természetesen jutott idő a kikapcsolódásra is az egzotikus helyszínen.

Újra várja a látogatókat a vörsi betlehem

Advent első vasárnapjától ismét látogatható a vörsi betlehem. A hétvégén főleg családok érkeztek a templomba, a délutáni szentmisén már nem volt hely a padsorokban. A bibliai alkotás jövő január végéig látható a templomban. 1948 óta építik fel a vörsi Szent Márton Templomban Európa legnagyobb templomon belüli betlehemét. A már november közepén megkezdett munkában a helyiek vettek részt. Az adventi vasárnapokon tizennégy órától lesznek szentmisék a vörsi templomban. A programok és a látogatási lehetőségek megtalálhatók a vörsi betlehem honlapján.