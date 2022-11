A Lidó-strand melletti horgásztanya „Gyenesdiás egyik ékköve, amely most XXI. századivá vált, szolgálva a minőségi horgászturizmust”, bocsátotta előre Gál Lajos polgármester. Mint mondta, a munka során elvégezték a Malom-árok kotrását, elkészült a hézagos, cölöpsoros partvédelem, ami a csónakok mozgásához szükséges vízmélység elérését is szolgálja. Az elektromos felújítás mellett akkumulátortöltő csatlakozási pontokat létesítettek, s egy 20 négyzetméteres, szabadon álló stéget is építettek.

Mintegy 78 millió forintból újult meg a Horgásztanya. A partmenti stégen Nagy Bálint és Gál Lajos vette szemügyre a fejlesztéseket

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A nagyközség első embere hangsúlyozta: ez beruházás a horgászközösség partnerségével – s nagyfokú türelmének is köszönhetően – valósulhatott meg.

Gál Lajos leszögezte: e fejlesztés a biztosítéka annak, hogy „az itt horgászó közösség minőségi módon használhatja majd a jövőben csónakjait, kishajóit”.

– A villamosításon túl örömteli, hogy megújultak a stégek, ami a csónakhelyek korszerű kialakítását és a partfal védelmét is jelenti – folytatta a polgármester. – Utóbbi 200 méter hosszúságban korszerűsödött, amit részben önerőből valósított meg a horgászegyesület. Mindemellett a diási horgásztanyára eszközök érkeztek e projekt keretében, s a Malom-árok kotrása is megtörtént, előkészítve a tervezett, 200 férőhelyes csónakkikötő kialakítását.

Az előremutató fejlesztés a turizmust és a térségbeli horgászokat egyaránt szolgálja. Gál Lajos és Nagy Bálint a megújult Horgásztanyánál

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár arról beszélt, az előremutató fejlesztés a turizmust és a térségbeli horgászokat egyaránt szolgálja.

– Emellett fontos cél, hogy minél inkább összekapcsoljuk a zalai Balaton-partot, hiszen e mikrotérségben 8-10 település egy lakóteret alkot – emelte ki a politikus. – Éppen ezért lényeges, hogy folyamatosan javítani tudjuk az itt élő emberek életkörülményeit, például azzal, hogy a környezeti értékeket szem előtt tartva feltárjuk a Balaton-part értékeit.

Ennek jegyében a keszthelyi és a gyenesdiási partszakaszt szeretnék összekötni, hogy azt „bárki szabadon használhassa, akár gyalogosan, akár kerékpárral, ami elsődlegesen az itt élők komfortérzetét javíthatja, még inkább megmutatva e gyönyörű vidék szépségét”, - összegzett Nagy Bálint.