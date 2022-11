Az út túloldalán az előző években már felújították a járdaburkolatot, jelezte a körzet önkormányzati képviselője, Németh Gábor, aki Balaicz Zoltán polgármesterrel járta be a felújított szakaszt. A páros házszámú ingatlanok előtt a beton burkolatú járda állapota az évek során nagy mértékben károsodott, botlásveszélyes szakaszok alakultak ki. A kivitelezés során az érintett hosszon a nyílt árok felől, megtámasztásként, illetve a túloldali járda mintájára, kerti szegélyt építettek be. Az új burkolat védelme érdekében a beton burkolat dilatációit kitisztították, illetve aszfalterősítő hálót építettek a résekbe. Az előkészületi munkákat követően 103 méter hosszban és átlag 1,20 méter szélességben az oldalesés biztosításával 4 cm vastagságban AC 4 minőségű sétányaszfaltot építettek be. A kivitelezés közel 2 millió forintból valósult meg, Zalaegerszeg önkormányzata tavaly kötött szerződést a munka elvégzésére a ZALA-MÜLLEX Kft-vel.