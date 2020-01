Ütemesen halad a városi strand és uszoda építése Zalaegerszegen

Eddig enyhe volt a tél, havazás és nagy hidegek nem kényszerítették leállásra az építőket a városi uszoda és strand beruházásán. A hét elején felállították azt a nagy teljesítményű toronydarut, amely már előrevetíti az építkezés második ütemének kezdetét is.

Hol tart a beruházás? – érdeklődtünk Gecse Péter alpolgármestertől.

– Tavaly év elején indult a munka, az építkezés első ütemében elbontották az egykori szabadtéri strandmedencét, megtörtént az új hideg és meleg vizes kút fúrása, jelenleg pedig az új szabadtéri medence kivitelezése zajlik. A medencére ideiglenes sátorfedés került, mellette pedig folyamatban van a konténeres öltözők installálása. Ez az ütem akkor fejeződik be, amikor a medence megkapja a használatba vételi engedélyt, és megkezdheti a működését. A próbaüzem után szeretnénk átadni mind az úszósportnak, mind a nagyközönségnek és az úszásoktatásnak. Az úszásoktatás átszervezése egyébként hónapokkal ezelőtt elindult annak érdekében, hogy ha majd megkezdik a régi uszoda bontását, akkor már az új helyen fogadhassuk a gyerekeket. Amint az ideiglenes fedésű szabadtéri medence mindennapos működésének feltételei megvalósultak, indulhat a korábbi uszoda épületének a bontása. A beruházás második ütemének kezdetét a bontás megkezdésétől számítjuk majd. Akkor kezdődhet az építkezés is, ami magában foglalja a tízpályás, ötvenméteres nagymedence, a szaunavilág, a fogadótér és a mindezt magában foglaló nagy épületkomplexum építését – foglalta össze a beruházással kapcsolatos tudnivalókat az alpolgármester.

Gecse Péter hozzátette, időben tájékoztatják majd a lakosságot az átmeneti körülmények alatti nyitvatartásról. A komplexu­mot üzemeltető önkormányzati céggel már folyamatban van a tárgyalás az ideiglenesen lefedett kültéri medence használatáról.

– A lakosság türelmét, belátását kérjük erre az átmeneti időszakra, hiszen az építkezés alatt nem a korábban megszokott komforttal tudják majd használni az uszodát, és nem olyan magas színvonalon, mint amilyet az új létesítmény kínál majd, ha elkészül. Most a lényeg az volt, hogy az építkezés ideje alatt is megfeleljünk az úszósport és a lakosság elvárásainak, hogy ne maradjon hosszabb ideig uszoda nélkül a város – fogalmazott Gecse Péter, aki kérdésünkre elmondta azt is, hogy a több mint 9 milliárd forint értékű beruházás folytatásához rendelkezésre áll a szükséges forrás, a kivitelezés üteme szerint fizetnek az építőknek.

Tegnap délután Diós András projektvezető főmérnökkel mentünk be az építkezés területére, éppen amikor befejezéséhez közeledett a toronydaru összeszerelése. A szakemberek helyére emelték a darugémet és az ellensúlyokat. Mint a főmérnök elmondta, a nyolc tonna teherbírású, negyven méter magas toronydaru gémje hatvanöt méterre nyúlik ki. A beruházás második ütemének egy része alatt működik majd, a Göcseji úttal párhuzamos, ötvenméteres versenymedencét tartalmazó új épület kivitelezése során használják, az építők terve szerint ez év végéig.

A munka másik helyszíne a sátorral fedett szabadtéri medence, amely mellé elhelyezték a kék színű, összenyitott konténereket. Ezek az uszoda ideiglenes kiszolgálóegységei, bennük öltözővel, vizesblokkal. Már a hajszárítókat is felszerelték a falra. Fűtött nyaktag köti össze az öltözőt a sátorral, amiben légfűtés biztosítja a megfelelő hőmérsékletet. A medencét már kicsempézték, ottjártunkkor a körülötte levő burkolatot fugázták az építők. Még a medence alatti gépházban is van tennivaló, s végül próbaüzemelésre kerül sor. Azt követően, előreláthatóan tavasszal lehet majd használatba venni a létesítményt.