Szállodai és éttermi szakmai találkozót tartottak Alsópáhokon

Munkaerőhiány, élénkülő vendégforgalom, gasztronómiai trendek – ez csak néhány aktuális téma, amely szóba került azon a fórumon, melyen szállodai és éttermi szakemberek gyűltek össze.

A találkozón az is elhangzott, hogy valamivel több mint egy évtized alatt százezer új munkahely jöhet létre az idegenforgalomban, a gasztronómia területén pedig fontos cél, hogy minél több helyi alapanyag kerüljön a konyhákba, s így a vendégek tányérjára.

Hatodik éve rendezik a találkozót

Hatodik éve rendezi meg egy higiéniai termékeket forgalmazó cég az ország több pontján a szállodai és éttermi szakmai találkozót, melyen az ágazat három jelentős területe: a menedzsment, a takarítás és a vendéglátás aktualitásai kerülnek szóba. Várvölgyi Tímea szervező tájékoztatása szerint a szakemberek igénye alapján rendezik meg évről évre a találkozót, ahol a szálláshelyek és vendéglátóhelyek képviselői beszállító cégekkel is találkozhatnak. Az egyik regionális fórumnak a napokban az alsópáhoki Kolping Hotel adott otthont, ahol nyitányként az ágazat aktualitásairól a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Könnyid László tartott előadást.

– A prioritás a foglalkoztatási helyzet javítása, hogy a szállodaipar és a vendéglátás területén elegendő képzett munkaerő legyen. A szövetség foglalkozik azzal is, hogy milyen reformok szükségesek a közép- és felsőfokú oktatásban ennek érdekében – vázolta Könnyid László, aki a nehézségek ellenére kedvező tendenciákról számolt be a hallgatóságnak.

– Szépen szárnyal az iparág, jók mind a kihasználtsági, mind a pénzügyi mutatók. Jelentős a bővülés: közel hatezer szobával növekszik a kapacitás az elkövetkezendő három-négy év alatt. Ez már önmagában mutatja, hogy újabb munkavállalókat kell bevonnunk az ágazatba. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szerint százezer új munkahelyet kellene létrehozni 2030-ig. Ehhez sok mindent kell tenni, ami részben szabályozási, részben pénzügyi kérdés – jelezte az MSZÉSZ elnöke.

A gasztronómia fejlődése

A gasztronómia is fejlődik, a lehetséges irányvonalakat Pauli Zoltán, a Stílusos Vidéki Éttermiség szakmai szövetség képviselője vázolta. Egyik fő célként említette, hogy néhány éven belül az egyesület tagéttermeiben az étlapon szereplő ételek túlnyomó része kiváló minőségű hazai, de még inkább régiós alapanyagokból készüljön. Mint mondta, nagyon sok vendéglátóhely külföldről szerzi be az alapanyagokat, pedig hazánk kiváló adottságokkal bír a termények előállításához. Hogy ezt ki lehessen használni, és közelítsék egymáshoz a szakmaközi szervezeteket, vendéglátóhelyeket és termelőket, ők is szerveznek fórumokat Vidéki SVÉT-asztal néven.

Pauli Zoltán elmondta: a termelőkről készült eddigi minősítéseket, adatbázisokat egybe akarják fűzni. Tapasztalatai alapján az éttermek és a termelők együttműködése élénkíti az ágazatokat, valamint a folyamatosan növekvő minőség irányába fejleszti mind a gasztronómiát, mind az agráriumot.