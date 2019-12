Körkép: a generációváltás nehézségei a cégvilágban

A hazai cégbázis tulajdonosai között az 1960 és 1979 között született X generáció képviselői vannak a legtöbben, de a fiatalabb generációk is feljövőben vannak az Opten céginformációs szolgáltató lapunknak elküldött elemzése szerint.

A kutatók 6 generációra osztják az embereket születési idejük alapján. A különböző generációk jelentősen eltérő gazdasági és szociális körülmények között nőttek fel, és eltérő tapasztalatokat szereztek felnőttkorukban is.

– A cégtulajdonosokat és menedzsereket generációs szempontból azért is érdemes vizsgálni, mivel a vezetők attitűdje alapvetően határozza meg a szervezeti kultúrát, és a generációváltozás problémakörét is jól megvilágítja – mondta Pertics Richárd, az Opten céginformációs szakértője.

Számosságot tekintve jelenleg a tulajdonosok és a cégjegyzésre jogosultak között is magasan az X generáció tagjai vezetnek. Jelenleg ez az a generáció, amely kellő tapasztalatot gyűjtött a cégvezetéshez, és még a teherbírása is magas. Szerepük ugyanakkor csökkenőben van, a náluk idősebb Baby Boom generáció visszaszorulásához hasonlóan. E két generáció szerepét fokozatosan veszik át a fiatalok. Az Y generációs fiatalok a cégjegyzésre jogosultak közt napjainkban veszik át a második helyet a Baby Boom generációtól.

– Az eloszlás jól megvilágítja, hogy jelenleg is milyen jelentős a szerepe a nyugdíjas vagy nyugdíjközeli Baby Boom generációnak, sőt úgy tűnik, ez a generáció kevésbé tud kivonulni a cégügyekből, mint ahogy az a korábbi években előrevetíthető volt – emelte ki a szakértő. Az okok között ott van az is, hogy még ez a generáció is aktív és erős, másrészt sajnos arra is utal, hogy a tulajdonosok cégeiket nem tudják, vagy még nem merik teljes mértékben a fiatalabb családtagjaikra bízni.

A nagyobb vállalatoknál az idősebb generációk szerepe még jobban körvonalazódik. A 100 millió forint árbevételt meghaladó cégek körében is az X generációs tulajdonosok vannak a legtöbben, de az 1940–1959-es generáció még szorosan a nyomukban van. Ez természetes is, hiszen a tulajdonjog nem jelenti feltétlenül azt, hogy a tulajdonos aktívan részt vesz a napi ügyekben. A jövő korosztályos eloszlását a cégalapítók életkorának vizsgálata vetíti előre a legjobban. E tekintetben már fej fej mellett halad az X és Y generáció, de már a Z képviselői is mérhető szintre nőttek, míg a Baby Boom generáció szinte teljesen visszaszorult. A jelen tehát még X, de a jövő inkább már Y és Z. A generációk cseréje remélhetőleg békésen fog lezajlani, és mind a családi, mind a nagyobb vállalkozások sikeresen veszik az ebből fakadó akadályokat, áll az elemzésben.