Jelentős kerékpárút-fejlesztés: elsőként a Nagykanizsa és Nagyrécse közötti szakasz épülhet meg

A Zala Megyei Önkormányzat folytatja kerékpárút-fejlesztési programját. Ennek keretében újabb szakaszokkal kívánják biztosítani, hogy Nagykanizsáról biciklivel lehessen megközelíteni Zalakarost is.

A komplex folyamatról Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke beszélt. Elmondta: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében olyan kerékpárút-­hálózatot alakítanak ki, mely Dél-Zala több települését kapcsolja be az aktív turizmus eme szegmensébe.

– Először Nagykanizsa és Nagyrécse között létesülne kerékpárút 154 millió forintból – fogalmazott. – Ezt követően a Nagyrécse és Zalasárszeg közötti részen 118 millió forintból épül újabb szakasz. Több mint 240 millió forint támogatással további, közel 7 kilométer hosszú kerékpárutat jelölnek ki és építenek meg Zalasárszeg és Galambok között. A várhatóan 2021 októberére elkészülő szakasz kapcsolódik a Nagyrécse és Zalasárszeg között létesülő kerékpárúthoz. Ehhez szorosan kötődik egy most beadott, de még elbírálás alatt álló 324 millió forintos megyei pályázat is, mely Nagyrécsét, Nagybakónakot kapcsolná össze Újudvarral.

A megyei közgyűlés alelnöke hozzátette: az úgynevezett régi 7-es út bizonyos pontjain a kerékpárút kijelölt közúti részeihez megerősítik a burkolatot. Azonban a nyomvonalak többségén, így például a várostól Nagyrécséig az autóút melletti területen új bicikliutat építenek. A biztonságos kerékpározás feltételeinek biztosítása mellett fontos cél a turistaforgalom növelése. Ráadásul a beruházás eredményeképp akár két keréken is kényelmesen elérhető lesz Zalakaros. Sőt, ha az Újudvar irányába tartó pályázat is zöld jelzést kap, akkor a dél-zalai rejtett szépségeket, mint például a nagybakónaki kőszikla szurdok tanösvényt is felfedezhetik az arra járók.

– A beruházásnak kapcsolódnia kell a kanizsai kerékpárút-hálózathoz is. A város korábban megszavazta, s közgyűlési határozat született arról, hogy megépíti a Petőfi utca és a város közigazgatási határáig tartó szakaszt – tette hozzá Bene Csaba.

A térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter örül annak, hogy a megye e kerékpárutakkal fejlődik, különösen fontosnak tartja, hogy Nagykanizsát kerékpárút kösse össze Zalakarossal. A fejlesztés révén a két város polgárai bringával is könnyedén meglátogathatják egymást. A kerékpárút-fejlesztés a Mura programnak is fontos turisztikai eleme, az a cél, hogy jó minőségű új kerékpárutak vagy kijelölt kerékpárutak jöjjenek létre. Ez előrevetíti, hogy a jövőben jelentősen bővül e vidék kerékpárút-hálózata.

Ehhez kapcsolódóan szintén lényegesnek tartotta megemlíteni a Mura folyó mellett húzódó Nagykanizsa–Murakeresztúr

–Őrtilos útvonalat, mely kijelölt utat éppúgy tartalmaz, mint a töltésre építettet. Ugyan egyelőre még a tervezés fázisában van a projekt, de hamarosan több száz millió forintos uniós forrásból ez a beruházás is megvalósulhat.