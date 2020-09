Fegyvertartásról, trófeabírálatról és a világkiállításról a zalai vadásznapon

A Sohollári-völgyben tartott szombati vadászati évadnyitón dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a vadásztársadalmat érintő aktualitásokról beszélt, Nagy István agrárminiszter a trófeabírálatról, Kovács Zoltán kormánybiztos pedig a Magyar Vizslák Világszövetségének megalakulását jelentette be.

A miniszterelnök-helyettes a fegyverrel kapcsolatos és a vadászati törvény mellett a 2021-es világkiállítással is foglalkozott beszédében. Mint fogalmazott, az Európai Bizottság a terrorizmus veszélyére hivatkozva szigorította a fegyvertartás szabályait. A bizottság ötévenként lejárttá tenné a fegyvertartási engedélyeket, és ezt követően újra kellene indítani az ehhez szükséges engedélyeztetéseket. A magyar megoldás lehetővé teszi, hogy a rendőrség a fegyvertartási engedélyek vizsgálatát ötévenként a saját adatbázisa alapján elvégezze, „az érintettek fölösleges zaklatása nélkül”, fogalmazott Semjén Zsolt.

Az Európai Bizottság betiltaná továbbá az ólomtartalmú lövedékek használatát, ami a hazai vadászok számára életidegen döntés lenne, mivel rengeteg olyan fegyver van, ami nem használható acélsöréttel, mondta a miniszterelnök-helyettes. Másik oldalról nézve, tette hozzá, az európai döntéshozók nem vizsgálták, milyen hatással lenne a természetre az acéllövedékek használata.

A vadászati törvényről Semjén Zsolt elmondta: elkészítése előtt kikérték minden vadászatra jogosult véleményét és a javaslatok alapján terjesztették azt az országgyűlés elé. Ősszel új rendelet jelenik meg a vadkárrendezésről, amely az agrár- és vadászkamara és az állami, illetve magánerdészetek közös javaslata alapján készült.

A miniszterelnök-helyettes kitért arra is, hogy két vírus okoz komoly károkat a vadgazdálkodásban: az afrikai sertéspestis, illetve a koronavírus. A sertéspestis tekintetében a kormány méltányos áron vásárolja fel a fertőzöttség veszélye miatt kilőtt vaddisznókat. Ám a vadászkertek tulajdonosai nehéz helyzetbe kerülhetnek, hiszen a vaddisznóállomány eltűnhet a kertekből. Ezért hamarosan megjelenik a rendelet, melyben engedélyezik a szikaszarvasok tartását a vadkertekben, bővítve ezzel a terítékre szolgáló vadak választékát.

A koronavírus-járvány következményeivel kapcsolatban azt mondta: a határok lezárása miatt idén ősszel nem tudnak vendégvadászok jönni Magyarországra, ezért indokolt, hogy a vadgazdálkodás megkapja azokat a kedvezményeket, amit a mezőgazdaság és turizmus kap, természetesen az ágazat sajátosságainak megfelelően. A magyar és a külföldi vadászok vadászjegye és engedélyének díja teljes egészében a kamaránál marad.

Semjén Zsolt a 2021-es magyarországi vadászati világkiállítás kérdését is érintette, amire közel egymillió látogatót várnak. A program 55 milliárd forintból valósul meg. A világkiállítás a külföldi turizmus újraindítására is lehetőséget kínál. Ám, ha a járványhelyzet miatt elmaradnának a külföldiek, akkor is sikeres lehet a rendezvény, hiszen 670 ezer horgász és vadász van itthon, családtagjaikkal együtt ez le­galább másfél millió embert jelent, mutatott rá Semjén Zsolt.

Nagy István agrárminiszter a trófeabírálati paraméterek újraszabályozása kapcsán elmondta: a szakmai munka kereteit a tájegységek vadgazdálkodási terveinek kihirdetéséről szóló rendeletek alapozzák meg, ezek tartalmazzák azokat a határértékeket, amelyek alapján a hatósági trófeabírálat készül. Az eredményes vadgazdálkodás nem valósítható meg a szakszerűtlen elejtések miatti szankciók nélkül, ezért még idén ősszel megjelenik a korrigált trófeabírálati értékeket tartalmazó rendelet. Az intézkedésnek köszönhetően a vadgazdálkodók a minőségi mellett a mennyiségi gazdálkodásban is hatékonyabbak lehetnek. Az agrár­miniszter beszámolt arról is, hogy a veszélyhelyzet okozta, gazdaságilag is nehéz időszak ellenére a vadászok és a vadgazdálkodók országszerte 40 helyszínen 10 ezer adag vadhússal segítették az egészségügyi dolgozók járvány elleni küzdelmét.

Kovács Zoltán, a jövő évi Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos kijelentette: a kiállítás a bizonyítéka annak, hogy az 1971-es hasonló rendezvény után 50 évvel a magyar vadászok ugyanúgy elkötelezettek a természet szeretete és a hagyományok iránt. Nemzetközi szinten is újdonságnak minősül a hazai kezdeményezésű segítő vadászatok elindítása, amelyben 1200 vadász 37 millió forintot gyűjtött jótékony célokra. A kormánybiztos a vadásznapon jelentette be, hogy megalakították a Magyar Vizslák Világszövetségét, amely a világban is népszerű fajtát egyértelműen hazánkhoz köti.