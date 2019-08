Dinamikus a magyar export bővülése a szlovén piac felé

A napokban rendezték meg a szlovéniai városban az AGRA 2019 nemzetközi kiállítást, mezőgazdasági és élelmiszeripari vásárt, ahol magyar vállalkozások is bemutatkoztak.

A szervezők idén a mezőgazdaság és az élelmiszerszakágazat digitalizálására helyezték a hangsúlyt. A kiállítók újdonságokat és csúcstechnológiát, modern felszereléseket mutattak be a földművelés, az állattenyésztés, az erdészet, az élelmiszer-feldolgozó ipar, a szőlészet, a borászat és az ökogazdálkodás terén. A programhoz nemzetközi üzletember találkozó, illetve több szakmai és ágazati esemény, szakkiállítás kapcsolódott.

A magyar cégek kínálatukat az Agricultural Marketing Centre Ltd. és a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közreműködésével mutatták be a hagyományos rendezvényen.

A vásáron látogatást tett Nagy István magyar agrárminiszter is, aki kiemelte, hogy emberléptékű a vásár, kisgazdaságokra specializálódott, ezért érdekes a magyarok számára is. Az a valóság van jelen – mondta –, amit egy sikeresen gazdálkodó vállalkozó megengedhet magának. A miniszter hozzátette: számára – részben magánemberként – két terület volt igazán érdekes. A méhészet, ahol új termékeket kóstolt és reméli, az új ötleteket hazánkban is elterjesztik, ezzel is elősegítve a mézfogyasztás emelkedését. Továbbá a borászati eszközöknek szentelt külön figyelmet, melyek közt több olyat talált, amiket saját kisebb léptékű borászatában is fel tudna használni.

A nemzetközi kiállításon 13 magyar vállalkozás képviselői többek között speciális méhészeti, illetve dohányipari termékeket és eszközöket, magtisztító- és gyümölcsfeldolgozó technológiákat, valamint különböző prémiumkategóriás porcelán termékeket mutattak be az érdeklődőknek, potenciális üzletfeleknek.

A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. szervezésében kedden magyar–szlovén üzletemberfórumot tartottak, a találkozón részt vett Csík László, a hálózat ügyvezetője, Skapinyecz Péter cégvezető és Héra József, a lendvai iroda vezetője is.

– A szlovén piacra irányuló magyar export 2010 óta több mint 380 millió euróval nőtt, tavaly meghaladta az 1,14 milliárdot – mondta Csík László. – E dinamikus tendencia egyértelmű fokmérője, hogy a szlovén fogyasztók nyitottak a magas hozzáadott értéket képviselő magyar termékek és szolgáltatások iránt. Bízunk benne, hogy az AGRA keretében partnereink olyan sikeres együttműködéseket alakítanak ki, amelyek hozzájárulnak a magyar exportmutatók további bővüléséhez.

A cég a szakkiállítás keretében Intelligens megoldások az agráriumban címmel fórumot is szervezett, melynek célja az ágazati aktualitások, illetve a termelési és technológiai újítások elsajátítása, valamint a helyi iparági szereplőkkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel elősegítése volt. Ezenkívül a résztvevők sikeres exportőrök és cégvezetők előadásai során sajátíthatták el az eredményes külpiacra lépéshez szükséges szakmai tudást. Lehetőség nyílt a Maribori Fejlesztési Ügynökség szervezésében megvalósuló üzletember találkozón való részvételre is, ennek kísérőrendezvényén pedig a helyi, és regionális iparági szereplők mellett többek között Vietnamból, Bulgáriából, Angolából, illetve Algériából érkező cégvezetőkkel, vállalkozókkal folytathattak üzleti tárgyalásokat.