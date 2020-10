Már érkeznek az általános ösztöndíjak a szakképzésben tanulók számláira

Szerdán és csütörtökön megérkeznek az általánosösztöndíj-utalások a szakképzésbe járó, elsőéves fiatalok számláira – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás hangsúlyozta, hogy a technikumban tanulók 8050 forintot, a szakképző iskolákban tanulók pedig 16 100 forintot kapnak havonta, amíg ágazati alapoktatásban vesznek részt. A két iskolatípusba járó diákok ösztöndíja között azért van különbség, mert a technikumban ez a fajta képzés két évig, a szakképző intézményben egy évig tart.

Általános ösztöndíjra 67 934-en jogosultak, közülük 61 414-en kaphatták meg; a többieknek még nincs megfelelő számlaszámuk – mondta az államtitkár.

Hozzátette: ez semmiféle hátrányt nem okoz nekik azon túl, hogy később jutnak hozzá az összeghez. Kiemelte: ha elvégzik a szükséges adminisztratív munkát, novemberi hóközi utalással hozzá is juthatnak az ösztöndíjukhoz.

Az államtitkár ismertette, hogy a 2020. szeptemberétől felmenő rendszerben bevezetett általános ösztöndíj csak egy eleme annak a támogatásrendszernek, amelyben a szakképzést választó diákok részesülhetnek.

A kormány arra törekszik, hogy minden tanulónak biztosítsa az ösztöndíjat, azonban fontos szempont az is, hogy ezek a juttatások a későbbiekben függjenek a tanulmányi eredményektől is – mondta Schanda Tamás.

Hozzátette: ennek megfelelően a következő tanulmányi szakaszban, a szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke az alapozó képzést követően a tanulmányi eredményektől függően elérheti a havi 56 350 forintot, a duális képzésben pedig munkabért kapnak a fiatalok.

Kifejtette: a 2021-22-es tanévtől részben tanulmányi, részben szociális alapon megítélhető juttatásra, Apáczai-ösztöndíjra is pályázhatnak.

Mindezeken túl, a tanulmányok lezárása után a fiatalok megkaphatják az egyszeri pályakezdési juttatást is, ha sikeresen befejezték a képzést és szakmát szereztek – mondta.

Ezeket a változtatásokat felmenő rendszerben vezetik be, azaz egyelőre a most elsős évfolyamra vonatkoznak, de nem maradnak támogatás nélkül azok sem, akik korábban kezdték meg a tanulmányaikat. Az új szakképzési ösztöndíjak mellett kifutó jelleggel még a Szabóky-ösztöndíj és a szakképzési HÍD-program ösztöndíjasai, 16 696 fiatal, továbbra is kapják a juttatásukat – fűzte hozzá.

Az államtitkár kiemelte: a kormány azt szeretné, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ezért erősítette meg korábban nem látott mértékben és módon a szakképzés rendszerét.

Hiszen a siker, az eredményesség egyik fontos feltétele az, hogy a fiataloknak legyen piacképes szakmájuk, amelyet az adott terület legjobbjaitól tanulhatnak el, és amennyiben tovább szeretnének tanulni, megtehessék azt – tette hozzá.

Azért, hogy a versenyszférából nézve is vonzó legyen a szakképzési oktatói pálya, nyáron átlagosan mintegy 30 százalékkal megemelték az oktatók bérét. Ez az emelés a közismereti tárgyakat oktatókra is vonatkozott, és nőtt az óraadók fizetése is.

Az oktatók ráadásul kikerültek a túlságosan merev bértáblával járó rendszerből, ugyanakkor az újfajta szabályozással is megőriztek számukra olyan előnyöket, amelyek alapvetően a pedagógusi pályához kötődnek. Így például a jubileumi jutalmat, vagy a pedagógusi karhoz tartozás lehetőségét – mondta.

Schanda Tamás megjegyezte, hogy a szeptemberi beiratkozási adatok is az intézkedéseket igazolják: egyre több magyar fiatal és családja számára válik vonzóvá a szakképzés.

Az operatív törzs döntése alapján, a fertőzés terjedésének visszaszorítása érdekében a szakképzési centrumok nem tarthatnak idén nyílt napokat, de a fiatalok és a családok a https://szakkepzes.ikk.hu oldalon minden információt megtalálnak a képzésekről – hívta fel a figyelmet.