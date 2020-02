Láthatatlan malacpersely, lakás-takarékpénztár a neved!

Segítségével tetőt cserélhet, medencét építhet, komplett házfelújításba foghat, sőt, lakáscélú hitelét is felszámolhatja vele.

Jelenleg nem számít az évszázad üzletének, ugyanakkor óriási biztonságot adhat: ez a lakás-takarékpénztár legnagyobb erénye, derítette ki az ingatlanbazar.hu. Segítségével tetőt cserélhet, medencét építhet, komplett házfelújításba foghat, sőt, lakáscélú hitelét is felszámolhatja vele. Fogja fel úgy, mint egy perselyt, amelyben az ön előre kitűzött céljaira gyűlik a pénz!

Bár a 30 százalékos állami támogatás nélkül korántsem örvend akkora népszerűségnek a lakás-takarékpénztár (ltp), mint amekkorának a nevezetes dátum, 2018. október 17. előtt, most is remek megtakarítási forma, ha kellő tudatossággal párosul. Na, éppen ez az, amiben mi, magyarok, nem vagyunk túl jók,

állítja az ingatlanbazar.hu által megkérdezett szakember, Tóth László.

A Domicil.hu Kft. ügyvezetője szerint a hazai lakosság pénzügyi tudatossága ugyanis enyhén szólva csekély, annak ellenére is, hogy a csapból is az előtakarékosság fontossága és a kedvezőbbnél kedvezőbb kondíciójú hiteltermékek népszerűsítése folyik. Csak kevesen gondoskodnak idős napjaikról vagy éppen egy váratlan kiadás, például a tetőcsere fedezetéről.

Így nem is csoda, hogy a hazai ingatlanok állagmegóvás szempontjából a környező országokéhoz képest is nagyon gyengék, és az ingatlanokra vonatkozó megújulási ráta igencsak sereghajtónak számít Európában: csupán 0,4 százalék – még azzal együtt is, hogy az elmúlt években megugrott a magyarok építkezési kedve. Ez az arány tőlünk nyugatabbra 1,3 százalék, Romániában 0,8 százalék.

Mire használható fel az ltp?

– Az ltp-t fogjuk fel úgy, mint egy malacperselyt: tudjuk, mire rakjuk félre a pénzt! Ha a fejünkben már megszületett egy konkrét lakáscélú terv, legyen az házszigetelés, tetőcsere vagy akár egy kiadós konyha- és fürdőszoba-felújítás, térburkolás vagy medenceépítés, biztonságérzetet adhat ez a garantált hozamú termék. De nem csak ezekre jó! – hívja fel a figyelmet Tóth László.

Ingatlan- és telekvásárlásra, építkezésre, ingatlankorszerűsítésre, -bővítésre, -felújításra, illetve lakáscélú hitel elő- vagy végtörlesztésére egyaránt alkalmas az ltp – függetlenül attól, hogy a jelenlegi hazai piac három szereplője (Fundamenta, OTP, Erste) közül melyiket választja az ember.

– A korszerűsítésbe belefér a lakosság körében is egyre népszerűbb napelemes rendszer kiépítése, akár úgy is, hogy a 10 százalék önerőt a lakás-takarékpénztári számlán félretett összeg jelentse – magyarázza az ingatlanbazar.hu kérdésére Tóth László.

A felújítást-bővítést egyrészt a háttérbank által kiküldött értékbecslő helyszíni ellenőrzésével, másrészt a számlák bemutatásával kell igazolni. Ingatlanvásárlásnál az adásvételi szerződésnek részletesen tartalmaznia kell lakás-takarékpénztári megtakarítás összegét, még akkor is, ha még az előtt szeretnénk felhasználni a megtakarítási összeget, mielőtt ténylegesen megtakarítottuk volna. Persze ez a jelenlegi piaci környezet, a lakásvásárlási támogatások, a kedvező kamatozású hitelek miatt egyáltalán nem indokolt, véli a szakember.

Igaz ez akkor is, ha gyermekünk számára keressük a legjobb befektetési formát: alacsony kamata, ugyanakkor hosszú futamideje miatt érdemes sokkal kedvezőbb termékek között válogatni.

Végtörlesztésnél, hiteltörlesztésnél a bank által kiállított igazolással szükséges bizonyítani, hogy a megtakarítást erre fordítottuk.

Végre vége!

Milyen jó az utolsó havi részlet elutalásakor megkönnyebbülve felsóhajtani! De mi a következő lépés?

A nyilatkozattétel. A futamidő végén érkezik egy nyilatkozatcsomag az adott lakás-takarékpénztártól. Magyarán az ügyfél írásban rögzíti, mire kívánja a számlatulajdonos fordítani az összegyűlt pénzt.

A 2-3 hónapot igénylő kiutalási időszak ezután kezdődik. Ez idő alatt kezdhető meg a felújítás, a számlagyűjtögetés, az adásvétel, a hitelbefizetési szándék miatti tőketartozási egyenleg lekérése a banktól.

Akinek 2018. október 17. előtt kötött ltp-szerződése van, annak még jár a 30%-os állami támogatás, de csakis akkor, ha a szerződésben vállalt futamidőt vagy minimum 48 hónapot takarékoskodik.

Ha a szerződő fél korábban (tehát még 2018. október 17. előtt) meghosszabbította szerződését, a teljes meghosszabbított futamidő alapján jogosult az állami támogatásra.

Ám ha 2018. október 17. előtt kötött szerződést, és e dátum után hosszabbította meg a futamidőt, állami támogatás csak a 2018. október 17. előtti időszakra jár. Ugyanakkor elszámolási kötelezettsége (vagyis a számlagyűjtögetés) a teljes, akár 10 év alatt összegyűlt összegre lesz, hívja fel a figyelmet az ingatlanbazar.hu által megkérdezett Tóth László.

Még nem döntötte el, hogyan tovább?

Ezt oldja meg a futamidő-hosszabbítás lehetősége, ami szerzőségmódosítással jár. Ezt viszont a lejárat előtt három hónappal jelezni kell a pénzintézetnél.

Ha erről a számlatulajdonos megfeledkezik, a lejárati idő végén ugyanúgy megérkezik a nyilatkozattételről szóló papiros, amelyen fel kell tüntetnie, hogy nem kéri a jelenlegi kiutalást, illetve, hogy mire kívánja majd elkölteni a megtakarított összeget. Egyúttal meghosszabbítási szándékát is jelezheti.

A másik lehetőség, hogy újabb 12 hónap gondolkodási időt ad magának: nem fizeti tovább a havi részleteket, ám így a vagyona sem gyarapszik. A pénzt csupán megőrzik az ön számára.

Fontos: ha 12 hónap után sem akarja felhasználni a pénzt, de például a 14. hónapban már szüksége lenne rá, az állami támogatástól el kell köszönnie.

Olyan is van, hogy az ügyfél félúton „kiszáll”, vagyis nem áll módjában tovább fizetni a szerződésben foglaltak szerinti összeget a futamidő végéig. Ilyenkor visszakapja addigi megtakarítása összegét, de a számlavezetési díjat, a nyitási akció költségeit felszámolhatja számára a pénzintézet. Az erről szóló részleteket minden esetben a szerződés kiegészítő pontja tartalmazza.

Megéri-e betörleszteni a hitelbe?

Ha valaki olyan szerencsés helyzetben van, hogy már mindent felújított otthonában, amit csak lehetett, viszont van még egy többéves futamidejű hiteltartozása, érdemes ebbe forgatni a pénzt.

A szakértő szerint nem igaz, hogy az adósnak egy akár 10–15 vagy 20 éves hiteltartozás futamidejének az elején kell visszafizetnie a teljes kamatösszeget. A pénzintézetek a kamatporlasztás elvét alkalmazzák, vagyis a futamidő végére is jut még a kamatokból, még ha jóval kisebb arányban is. Ezért megéri lehetőleg minél előbb végtörleszteni vagy csak betörleszteni – akár az ltp-megtakarításból is!

Ki jogosult felhasználni az ltp-megtakarítást?

Ha a szerződésben megneveztek kedvezményezettet, a kedvezményezett nyilatkozattétel nélkül is felhasználhatja a pénzt.

Ha nincs kedvezményezett, automatikusan a számlavezető jogosult az összeget felhasználni.

Sima ügy, ha a számlatulajdonos és a megtakarítás felhasználását élvező ingatlan tulajdonosának személye megegyezik.

Az ltp-t felhasználhatja a házastárs vagy az egyenes ági hozzátartozó. Ám erről nyilatkoznia kell a számlatulajdonosnak a nyilatkozattétel alkalmával.

Kacifántosabb az ügy, ha a szerződésben nem jelöltek meg kedvezményezettet, és a számlavezető időközben elhuny. Ha a végrendelet külön nem rendelkezik az ltp-megtakarítás örököséről, a pénz a hagyaték részét képezi, és az örökösök osztozkodnak a megtakarításon – ügyvéd előtti megegyezésük szerint.

