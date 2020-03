Vészelje át a koronavírus-járványt zalai hírességek kedvenc regényeivel!

Több, mint egy hete vészhelyzetet hirdettek ki Magyarországon a Kínából indult koronavírus miatt. Ebben a rendkívüli helyzetben, a személyi higiénia mellett a leghatékonyabban úgy állíthatjuk meg a vírus terjedését, ha a lehető legkevesebben megyünk az utcára.

Az otthonmaradás fontosságára már rengeteg híresség felhívta a figyelmet, ám valljuk be, a négy fal között elég könnyen unatkozni kezdhet az ember. Ilyenkor érdemes elütni a szabadidőnket egy kis olvasással, s azt, hogy mit vegyünk le a polcról (vagy szerezzünk be e-könyvként) most Lendvai Kristóf nagykanizsai filmrendező, Major Veronika, keszthelyi sportlövő és Pál Kriszti énekesnő mondja el nekünk. Lássuk, mit ajánlanak ők!

Lendvai Kristóf ajánlja: A Pál utcai fiúk, A dzsungel könyve

A nemrég Amerikában díjat nyert Lendvai Kristóf elmondta, mivel filmjeivel elsősorban az ifjúságot szólítja meg, így kedvenc regényei is olyan meghatározó alkotások, amelyek megfelelő érzékenységgel kezelik a felnőtté válást.

– Molnár Ferenc, A Pál utcai fiúk című regényének olvasása közben mindenkit kellemes nosztalgiaérzés jár át, gondolva az „einstand, Nemecsek, grund” szavakra, vagy azokra a felnőtt életre hajazó történésekre, amiket a srácok is átéltek. Összetartozásról, grundélményről szól a regény, amiket a monoton felnőtt életünkben sajnos túl sokszor elfelejtünk – mondta a könyvről a fiatal rendező.

Kristóf másik kedvence szintén egy kiemelkedő ifjúsági regény, melynek főszereplője, hasonló tapasztalatokat szerez, mint Félúton című filmjének hőse.

– A felnőtté válás és identitáskeresés története Rudyard Kipling, A dzsungel könyve című regénye. Maugli, akárcsak a Félúton című filmem főszereplője is megtapasztalhatja, hogy néha egészen új dolgokat, akár fájdalmakat kell átélniük ahhoz, hogy átléphessünk az új világba, egy új emberként. Sok változást élünk meg, de ettől szép az élet – fűzte hozzá a regényhez.

Major Veronika ajánlja: Borzalmak városa, Sziget a ködben, Meg se kínáltak

Major Veronika, sportlövő elsősorban a krimikért rajong. A műfajból rengeteg könyvet szeret, ezek közül kifejezetten kettőt ajánl.

– Nagyon szeretem az izgalmas, rejtélyes regényeket, melyekben együtt izgulhatok a szereplőkkel. Ilyen például Stephen King, Borzalmak városa vagy Leslie L. Lawrence, Sziget a ködben című írása – vallotta a sportoló.

A fiatal lányt azonban nemcsak a rejtélyek kötik le, hiszen abszolút kedvence a szintén zalai származású humorista, Bödőcs Tibor legújabb könyve a Meg se kínáltak.

– Nagyon kedvelem Bödőcs munkásságát és humorát, mégsem csak emiatt szeretem a regényét. Sokkal inkább a zalai kötődés, valamint az egyszerű emberek életének gyönyörű elbeszélései miatt vált kedvencemmé. Ez a könyv számomra nem csak a humort, hanem a szépséget is képviseli – árulta el Veronika.

Pál Kriszti ajánlja: A lány a vonaton, Anne Shirley-könyvek, Magyar Népmesék

Pál Kriszti énekesnő azt vallja: az olvasás sokkal izgalmasabb, mint a filmnézés, hiszen egy könyvnél szükség van a képzelőerőre. Ilyenkor az olvasón múlik az is, hogyan képzeli el a helyszíneket, a szereplőket, amely által egy olyan varázslatos burokba kerül, ahol csak ő és a történet létezik.

– A legutóbbi könyv, amit befejeztem Paula Hawkins A lány a vonaton című regénye volt. Az utolsó száz oldalt már úgy olvastam el, hogy letenni se tudtam. A könyvvel a kezemben főztem, takarítottam, mindenhová magammal vittem. A végét illetően volt egy elképzelésem, mégis nagyon meglepődtem, mikor igazam lett. Csak ajánlani tudom mindenkinek! – mondta az előadó, majd hozzátette, sajnálja, hogy a mai gyerekek, illetve szüleik már ritkábban olvasnak.

– Sokkal kreatívabb lehetne a jövő nemzedéke, ha több könyvet forgatnának a kezükben, a jellemfejlődésről nem is beszélve – fűzte hozzá.

Kriszti elmondta szeret még történelmi eseményekről, mítoszokról, legendákról, pszichológiai témákról olvasni, de gyermekkori kedvencét is elárulta.

– Imádtam az Anne Shirley-könyveket, amelyeket a mai napig újra szívesen előveszek. Jelenleg viszont egy örök klasszikus van az éjjeliszekrényemen: a Magyar Népmesék.