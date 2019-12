Ünnepi élmény a zalai fürdőkben

Wellness, gyógyító energiák és feltöltődés várják a téli hónapokban is a vendégeket megyeszerte, így a Kerka völgyében, a dél-zalai kisváros helyi termálfürdőjében is.

A fürdőzésnek nagy hagyománya van századok óta Magyarországon, köszönhetően a termálforrásoknak, Zala megyének pedig különleges kincse az értékes termálvíz. A kikapcsolódás eme formája lehet a családi karácsony együtt töltött idejének aktív része, de hasznos ajándék is, amelyet a téli hónapokban is beválthat a megajándékozott. A zalai fürdők, köztük a lenti gyógy- és termálfürdő kínálatán nem múlik az élményszerzés és az egész éves munka, hajtás utáni rekreáció, mindenütt találkozunk közösségi programokkal.

A hűvös téli időben Lentiben egyebek között az „Adventi tüzes hétvégék”, a „Senior kedd” az 55 éven túli korosztálynak, extra kedvezménnyel a „Zala megye hétvége”, a gyerekeknek a „Csillagszóró Kölyök Klub Alfival” program kínál élményt a téli szünetben.

Mindezen programok mellett a pihenni vágyó látogatókat is várják a Lenti Termálfürdőben a Szent György Energiapark közepén az év egyik legszebb időszakában. A termálfürdő munkatársai is azt vallják, hogy a december szóljon a családról és az együtt töltött időről. Álljunk meg egy pillanatra és csodáljuk meg a fényeket vagy szívjuk magunkba az illatokat. Megkönnyítve a készülődést karácsonyi ajándékötletekkel is szolgálnak a fürdőben. Amellett, hogy péntektől vasárnapig remek adventi szaunarituálékkal várják a vendégeket, az ide érkezők felfedezhetik a mesés Kerka-völgyet, a szlovén-magyar határrégió és Zala megye egyik legváltozatosabb vidékét. A termálfürdőben pedig a legjobb karácsonyi zenékkel repítik a pihenni vágyókat az ünnep mesés világába.

A már említett programokon túl természetesen a gyermekekről sem feledkeznek meg a Lenti Termálfürdőben, őket Alfi Mikulás várja december 7-én extra kakaópartival és különleges Mikulás-csomagokkal. Ezenfelül pedig a téli szünetben december 27–31. között várja a kicsiket és nagyobbakat a Csillagszóró Kölyök Klub, ahol kreatív foglalkozások, vízi vetélkedők szórakoztatják a legkisebbeket.

Megyénk termálfürdőit érdemes felkeresni tehát a téli időszakban is, ha gyógyulásra, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyunk.