Tele van tervekkel és ötletekkel a következő időszakra a kanizsai Magic Ritmo

Az ifjú korosztályra jellemző pozitív szemlélettel tekintenek a jövőbe a Magic Ritmo táncosai. A csapatnak ugyan némileg át kellett szabnia az elkövetkezendő időszak munkatervét, a fiatalok oktatását és a fellépéseket, mégis, a lehetőségekhez képest próbálnak szenvedélyüknek, a táncnak hódolni. Akár online formában is.

A Kanizsai Fiatalok Közösségének berkein belül működő tánccsoport a járvánnyal együtt járó, szigorú megkötések idején is aktív. Azonban a csapat egészségének védelme érdekében nem személyes próbákon gyűlnek össze a táncosok. Szollár-Nikolics Zsanna elnök elmondta: a közösség vezetősége a jelenlegi helyzet idején is dolgozik a vésztervek szerint.

– Azon túl, hogy a hivatalos pályázati munkákat igyekszünk teljesíteni, lehetőségeinkhez képest a csapat tagjaival – akik mindannyian nagyon fontosak számunkra – online és telefonon tartjuk a kapcsolatot. Próbálunk minél többet beszélgetni velük írásos formában vagy videóhívás révén. A fiatalok lelki állapota nagyon fontos számunkra. A folyamatos kommunikáció mellett vicces és kreatív feladatokkal is meglepjük őket. Valamint, hogy az oktatás ne álljon meg, azokat a gyakorlatokat, amikre van lehetőség, online módon próbáljuk átadni. S szintén a világháló közreműködésével értékeljük ki az egyéni bemutatókat. Ha viszont egyszer vége lesz a járványnak, pótolni fogjuk az órákat. Nem azért, hogy technikailag dolgozzunk a koreográfiákon. Hanem, hogy pótoljuk a kimaradt, közös időt, mivel igazi nagy családként élünk – összegezte Szollár-Nikolics Zsanna elnök.

Egy évvel ezelőtt már javában folytak a táncpróbák a Honvéd Kaszinó termeiben. A Magic Ritmo naptára ugyanis csordultig tele volt fellépésekkel. Kisebb-nagyobb rendezvényeken, saját szervezésű esteken is megmutatták ügyességüket a fiatalok. Csakúgy, mint nagyszabású versenyeken. Ezekre azonban jó ideig nem kerül sor.

Fási Barnabás alelnök, koreográfus jelezte: a színjátszók tavaszi gálaműsorát ezúttal nem rendezik meg májusban, ha lehetőség lesz rá, később tartják meg. Viszont optimistán tekintenek a jövőbe, így június 19-én az év végi gálát, ahol a Kanizsai Fiatalok Közösségének valamennyi tagja szerepel, a tervek szerint megtartják.

– A nyári időszakra, tehát hónapok múlva, viszont már több dolgot tervezünk – emelte ki Fási Barnabás. – Július 4–5-én kétnapos, országos hiphop és kortárs táncokra fóku­száló workshopot szervezünk, amire táncosokat és oktatókat várunk az ország minden részéről. Az órákat jómagam és Kánnár Luca kortárstánc szak­oktató tartja majd. Táborokat is szervezünk: egész pontosan hat alkalommal, különböző korcsoportok és táncstílusok szerint. A Honvéd Kaszinó mellett idén is Kerecsenyben tartjuk majd a közösségkovácsoló, vakációs programunkat. A Civil Kerekasztal Egyesület szervezésében pedig, az Alig-Vár jótékonysági táborban, a galamboki tánccsoportunk fiataljai tölthetik majd az időt – részletezte Fási Barnabás, aki elmondta azt is: nyáron a már említett programok mellett természetesen a munkára, a gyakorlati edzésekre is kiemelt figyelmet fordítanak. Illetve, csakúgy, mint ez idáig, szeretettel várják az új, táncos kedvű vagy éppen színészi ambíciókkal megáldott fiatalok jelentkezését.