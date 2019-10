Szülésre felkészítő tanfolyam zajlott Zalaegerszegen

Mi lesz, jó lesz-e, tudom-e jól csinálni, ki segít, ha elbizonytalanodom? Nincsen olyan szülő, akiben ne zakatoltak volna ezek a kérdések, amikor gyermeket várt. A válaszok megtalálásában múlt héten szülésre felkészítő tanfolyam segített a megyeszékhelyi ifjú leendő szülőknek.

Tény, alaposan megváltozik az élet egy kisgyermek megérkezésével, erősítette meg a jelenlévők „gyanúját” Gaál Boglárka családterapeuta, a tanfolyam első előadója. Persze rögtön hozzátette, ezek a változások elsősorban örömteliek, hiszen éppen ezért tervezünk, nevelünk gyerekeket. (A tanfolyamon az érdeklődők dr. Ferenczi Andrea gyermekorvos szervezésében találkozhattak gyógytornásszal, védőnővel, szülész orvossal, szociális szaktanácsadóval is.)

Az első gyerek előtt a házas- vagy élettársaknak módjuk van egymásra figyelni, közös élményeket gyűjteni, külön otthont építgetni. Az ideális gyerekvállalási időpont talán az, ha mindketten úgy érzik, már hiányzik az életükből az elköteleződés következő szintje, a gyerek, hogy még kerekebb legyen az élet. Gaál Boglárka jelezte, nem adódik minden pár életében ilyen szerencsésen az időzítés, attól még ugyanolyan remek szülők lehetnek, mint a körültekintően tervezett babákéi. (Nemzetközi statisztikai felmérés szerint a gyerekek közel 70 százaléka nem várt, vagy véletlen babaként jön a világra.) Azt azonban erőteljesen hangsúlyozta, hogy a gyermek érkezése után is fordítsanak kellő figyelmet egymásra, maradjon kettesben töltött idő, mivel így tudnak kiegyensúlyozott szülővé válni. Manapság, a rohanó világban nehéz ezt megvalósítani, pedig számtalan előnnyel kecsegtet. A nyugalom, a lecsendesedés, a gyerekkel és egymással töltött érzelmileg intenzív együttlét átlendít az adódó gyakorlati nehézségeken. A baba keresi a figyelmet, az ölelést, ez alapvető igénye, ami kihat a későbbi kiegyensúlyozottságára.

A várandósság hónapjai akkor is próbatételnek számítanak, ha minden simán megy. Ha már a fogantatás nehézségekbe ütközik, ha egészségügyi problémákat kell megoldani, még fontosabb a párok szoros szövetsége, ezért kell „életben tartani a szerelmet”, hangoztatta a családterapeuta. Gaál Boglárka előadásában külön kiemelte a férfiak speciális helyzetét: míg a leendő anya együtt létezik a babával, a leendő apa nehezebben azonosul, noha ő is tele van várakozással. Javasolta, ahogy a szülés után, előtte is vonják be a nők a párjukat a különleges pillanatokba. Az apás szülésről szólva jelezte, a férfiakat nemcsak a szülőszobán látottak viselik meg, sokkal inkább a tehetetlenség, amikor látják a szeretett nőt szenvedni, anélkül, hogy véget tudnának vetni annak. Az apás szülés legyen közös döntés, ne érezze a férfi kötelességnek, ha nem érez rá késztetést, hiszen attól még nagyon szereti az övéit. (Néhány évtizede az volt a természetes, hogy a folyosón izgultak.) A természetes szülés és a császármetszés sem vizsga, egyik sem könnyebb a másiknál.

Felhívta a figyelmet arra az érzelmi átalakulásra, ami a testieket követi, a hormonváltozás gyakorta idéz elő erős szorongást vagy depressziót. Ez nem hiba, tehát jól jön, ha szakemberhez fordulnak ilyenkor az újdonsült szülők. Sokat számít, ha a legelejétől együtt gondoskodnak a kicsiről, a nagyszülők értékes segítségét inkább a háztartásbeli feladatoknál használják.

Az anyatejes táplálás titka a nyugalom, a pihenés és a sok folyadék, hallhattuk, ha ez biztosított, a baba jól eszik, fejlődik. Ha nem sikerül, azt sem szabad kudarcként megélni, nem vagyunk egyformák.

A babasírás mindig szükségletet jelez, nemcsak a fizikális ellátás igényét jelzi, az öleléssel tehát ne spóroljunk.

A családterapeuta felhívta a figyelmet a névválasztásra: alaposan fontoljuk meg, mivel éli le a gyerekünk az életét.

– Az első gyermeket várjuk, a huszonnegyedik hétben vagyunk, igyekszünk alaposan felkészülni – mondta dr. Gömbös Viktória, aki férjével, Szekeres Szabolccsal együtt vett részt az előadáson. – Én szeretem tudni előre, hogy mi fog történni, ezért is tájékozódom több forrásból.

– Én bízom magamban, tartottam már ötnaposat a kezemben, szerintem minden jó lesz – folytatta Szabolcs, hozzátéve, több gyereket szeretnének, ők is nagycsaládból valók. – Most a fészek megteremtésénél tartunk, s remélem, a humorunk sem hagy el minket.