Szabadságra vágysz? Irány egy fesztivál!

Hamarosan országszerte beindul a fesztiválszezon, zalaiakat kérdeztünk, mik a benyomásaik eddig a zenei rendezvényekről.

Ha közeledik a nyár, akkor egyúttal hamarosan érkezik a fesztiválszezon is Magyarországon. Évről évre új városok kapcsolódnak be a hazai fesztivál-vérkeringésbe, s a tavalyi év óta két új zalai helyszín is színesíti a palettát. Egyikük a nyitó-, másikuk pedig a fesztiválszezon záróakkordjai közé tette le a névjegyét 2018-ban, méghozzá nem is akárhogyan.

Az Örvényeshegyi Piknik tavaly májusban nem kisebb névvel indított, mint a Grammy-díjas gitárművész, Al di Meola, néhány napon belül, május 24-én pedig a szicíliai származású jazz- és soulénekes, Mario Biondi hangja tölti be a Zalacsányhoz közeli, gyönyörű környezetben található összművészeti fesztivál helyszínét, a Pálos Vendégház környékét. Fellép még többek között az idén ötéves, egyre népszerűbb Bagossy Brothers Company, második szólólemezével érkezik a magyar alter-szcéna meghatározó alakja, Lovasi András; de ellátogat Örvényeshegyre Nyári Krisztián, bestseller-szerző irodalomtörténész és a reneszánsz-ember zenész-ikon Beck Zoli is, valamint saját formációjával érkezik a Quimby két oszlopos tagja, Balanyi Szilárd és Varga Livius.

A pünkösdi hétvége Zalaegerszeg lakossága számára idén egybeesik az Egerszeg Fesztivállal, mely a „mosolygós fesztivál” jelzőt kapta az évek során. Az idén 25. alkalommal megrendezett, idén négynapos programkavalkád a megyeszékhely központjában kerül megrendezésre. A zenei paletta idén is sokszínű, fellép rezesbandájával a világhírű Boban Markovic Orchestar, az alternatív Kaukázus-30Y irányvonal mellett lesz népzenei nap a Köztársaság Bandájával és a Csík Zenekarral, de színpadra kerül a Hősök rap csapata is.

A szóbeli érettségik időszaka egy évtized óta egy különleges fesztivállal esik egybe: 2008-ban Rátgéber László, a pécsi kosárlabdacsapat edzője – Lovasi András felkészítésével – megpróbálta átugrani az orfűi tavat. A gyakran teltházzal zajló zenei rendezvény fő attrakciója 3 éven keresztül a Kispál és a Borz egy-egy koncertje volt, amit a feloszlott zenekar a tóparton adott, áttekintve életművük egyes állomásait.

Ha pedig Dunántúl és ikonikus, szinte a rendszerváltás óta zajló fesztivál, akkor Sopron és a VOLT. A város neve mára egybeforrt a fesztivállal, amit néhány éve a közepes méretű fesztiválok kategóriában Európa legjobb fesztiváljának választottak. 1993-ban még a Sportcentrum adott helyet az eseménynek, melyet 2002 óta tartanak a Lővér Campingben, s mely olyan headlinereket hozott Magyarországra, mint az Iron Maiden, a Prodigy, a Chester Benningtonnal utolsó koncertjét itt adó Linkin Park, vagy a tavalyi év hatalmas durranása, a hazánkban fesztiválon először színpadra lépő, több tízezres magyar rajongótáborral bíró, közel négy évtizedes múltra visszatekintő angol szintipop-együttes, a Depeche Mode. A zalaegerszegi Bogdán Adrienn már 5 alkalommal vett részt a banda magyarországi koncertjein, ám ez a fellépés különösen kedves marad számára.

– 14 éves korom óta imádom a Depeche Mode zenéjét, ezeken a számokon nőttem fel. A soproni koncert azért volt különleges számomra, mert a megszokott stadionturnék helyett egy szabadtéri fesztiválon láthattam a kedvenc együttesem. Sokkal nagyobb „flash-t” adott ez a koncert, többek között nekem is – azért mert bár több tízezren voltunk a helyszínen, nagyon jó szögből és mondhatni testközelből láthattam kedvenceimet, kölönösen a frontembert, Dave Gahant. Örök emlék marad ez a két óra, azért is, mert egy rég várt klasszikus számot is játszottak, ami ritkán kerül repertoárba.

Az idei évben ismét fellép a VOLT-on a legendás gitáros Slash és zenekara, koncertezik a sajátos színpadi megjelenéséről híres amerikai heavy metal-együttes, a Slipknot és a los angelesi hip-hop banda, a Black Eyed Peas, de Sopron vendége lesz a dalszerzőből előadóvá avanzsált színes egyéniség, LP, azaz Laura Pergolizzi is, akinek ukulele- és páratlan fütyülési tudása és különleges hangszíne tavaly megtöltötte a Budapest Parkot.

Immár 10. alkalommal invitál mindenkit szeretettel július közepén egy számos zalait vonzó fesztiválra, az Alterábára a főszervező, Hegedüs László, vagy ahogy mindenki ismeri a könyéken, „Hege”. A zenészként induló körmendi rendezvényszervező szívvel-lélekkel szervezi a zenei bulimaratont, melyet csodálatos környezetben, a Rába-folyó menti kempingben rendeznek meg. A családias hangulatú, a fellépők által is rendkívül kedvelt ötnapos eseményt „az ország legnagyobb kerti partija”-ként is emlegetik. A fesztivál az alternatív zenekarok legjobbjait vonultatja fel, akik közül többen meglepetésekkel is készülnek, például két éve Beck Zoliék gyógylevest főztek a megfáradt kempinglakóknak. (A végeredményről csak annyit, hogy egyik Michelin-csillagos étterem sem invitálta meg a szakácsokat kötelékébe, ám mindenki remekül szórakozott menet közben.)

A fesztiválnak zalai kötődése is van, hiszen évek óta a zalaegerszegi pedagógus, Budai Tibor felel a kisszínpad programjának összeállításáért. Az Ady-gimnázium polihisztor-tanára és DÖK-segítője koordinálja a feltörekvő zenekarok programját, ami már fél évvel a fesztivál kezdete előtt összeáll.

– Azt tapasztaljuk, hogy a feltörekvő együttesek egyre komolyabb felkészültséggel rendelkeznek. Jól átgondolt formációk lépnek fel kora délutánonként, saját repertoárral és ötletekkel. Úgy vélem, fesztiválunk csak nyer, ha helyet adunk számukra a színpadon. Zala megyét ebben az évben – immár másodszor – a megyeszékhelyi TeaBag együttes képviseli. Nekem az Alterába Fesztivál a barátságot jelenti. Azokkal, akikkel együtt dolgozom és azokkal is, akikkel a kempingéletet osztom meg. Az Alterába nem más, mint az összetartozás ünnepe. Emellett ott van a fesztilválélmény is, a legjobb magyar alter együttesekkel, – többek között a Vad Fruttik, 30Y, Anna and the Barbies, Pál Utcai Fiúk – kifogástalan hangosítással, biztonságos és emberléptékű környezetben. Volt egyszer egy fesztivál, ami ilyenről álmodott, még gyermekkorában, hogy ’kell egy hét együttlét’ – nos, ezt Hegének sikerült megvalósítanian- vélekedik Budai Tibor.

Július második felében lassan három évtizede néhány Veszprém megyei kistelepülésre figyel az ország kultúrát kedvelő közönsége. Idén július 19. és 28. között újra a Balaton-felvidék három apró települése, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend lesz a Dunántúl központja, hiszen immár 29. alkalommal telik meg élettel „a völgy”, amely immár generációk számára egyet jelent azzal, hogy tíz napon át koncertekkel, színházzal, irodalommal, tánccal, zöld programokkal, hangversenyekkel, idén egy az eddig ismertekhez képest egészen más típusú cirkusszal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal telnek meg az utcák, az udvarok, a terek. A Völgy 2019-ben a legnagyobb hangsúlyt a szórakoztatás mellett a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre helyezi, mégpedig úgy, hogy bevezetésre kerül az újrapohár rendszer, mellyel az eldobható műanyag poharak okozta környezetszennyezést próbálják a lehető legnagyobb mértékben visszaszorítani, valamint a vendéglátóhelyeken cukornádból készült tányérokból, kukoricából készült evőeszközökkel fogyaszthatják el a látogatók a napi betevőt. Érdekesség, hogy a tányérok, illetve az evőeszközök a fesztivál után Keszthelyen kerülnek komposztálásra. Ami a fellépőket illeti, a Völgy tíz napja alatt több nemzetközi előadó is a Panoráma Színpad vendége lesz, itt ad koncertet a német Alice Francis, a brit Amber Run és a világhírű bristoli Kosheen. A Völgylakók egy igazán egyedülálló jubileumi program részesei is lehetnek: 10. születésnapját ünnepli Szabó Balázs Bandája, ennek apropóján a Modern Art Orchestrával közösen rendhagyó koncertet adnak.

Augusztusban fél Európa fiatalsága a Hajógyári Szigeten ad randevút egymásnak. Sok víz lefolyt a Dunán, mióta 1993-ban Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi gondolt egyet és „Diáksziget” néven létrehozták a zenei rendezvényt, melyen a következő esztendőben, a legendás woodstocki fesztivál 25. évfordulóján a az eredeti, 1969-es rendezvény egyik fellépője, a Jethro Tull is koncertezett. 2005-ben rendeztek először 0. napot, a legendás Illés együttes itt adta búcsúkoncertjét. A tavalyi évben a Sziget Fesztivál látogatottsági rekordot döntött, 565 ezer ember szórakozott itt egy hét alatt. Idén az első nap már teltházas, ekkor a 28 éves, háromszoros Grammy-díjas angol énekes, Ed Sheeran lép fel, az augusztus 12-i utolsó napon pedig a világ egyik legnépszerűbb rockbandája, az amerikai Foo Fighters zárja a nagyszínpad idei programját. A kertaszentkirályi Turós Ákos, a Zrínyi-gimnázium végzőse már évek óta látogatja a fesztivált, melyről azonnal a szabadság jut eszébe.

– Tavaly nagyon tetszett nekem a zenei felhozatal: Liam Gallagher, a Bastille, a Milky Chance és Lewis Capaldi is a kedvenceim közé tartozik. Tavaly nyáron egy nemzetközi csapattal éltem meg a fesztivál sokszínűségét: egy couch surfinges (kanapészörf, amikor egy külföldi utazót befogadunk otthonunkba néhány napra) társasággal buliztam egy hétig, akik nagyon közvetlenek voltak. Nem utolsósorban remek nyelvgyakorlási lehetőséget is biztosított ez az időszak, hiszen Chilétől Qataron át Ausztráliáig az egész világról érkeztek a fesztiválra. Jó volt kicsit lazítani, s bár elég meleg volt a szigeten, s kicsit poros is volt a levegő, hatalmas élményt jelentett. Idén is menni fogok, s nagyon várom többek között a Florence and the Machine, valamint Tom Odell fellépését is.

A VOLT Fesztivál szervezői gondoltak egyet, s 2013-ban a Balaton Sound elektronikus fesztivál által is birtokolt zamárdi szabadstrand partszakaszára megálmodták a minden évben augusztus 20. után megrendezett Strand Fesztivált. A Balaton közelsége jó idő esetén lehetővé teszi, hogy akár a vízből is élvezhessünk egy-egy koncertet. A 2013-ban indult zenei rendezvény mára teljesen levetkőzte a kezdeti nehézségeket, s egy igazán vidám, színes rendezvénnyé vált, ahol rockosabb arcoktól kezdve a teljesen hippin át a kemény dnb fazonokig mindenkivel találkozhatunk. Ráadásul lehetőség nyílik rengeteg játékot is kipróbálni, képeslapot készíteni a saját fotónkkal, de kiélhetjük képzőművészeti vágyainkat is. Sőt, akár közreműködhetünk egy nagy installáció elkészültében is. Hazamehetünk kedvenc zenekarunk pólójában úgy, hogy ezáltal a Bátor Tábor programot támogatjuk. Idén ismét tortát dobál a Nagyszínpadon az amerikai-japán zenész-producer-DJ, Steve Aoki, az electro-house műfaj egyik legismertebb képviselője, aki 2012 óta minden évben ellátogat hazánkba, melyet elmondása szerint nagyon megkedvelt; de fellép az amerikai énekes-táncos Jason Derulo is, aki tavaly nagysikerű koncertet adott a Budapest Parkban, idén pedig Zamárdiban izzítja majd be a közönséget. Augusztus 20-án igazi ünnepi programmal indul a fesztivál, hiszen kétórás show keretében újra itt adják át a Petőfi Zenei Díjakat. Lesz ünnepi NECC Party és a Balaton legnagyobb tűzijátéka is várja majd a Zamárdiba látogatókat.

Az építészmérnöknek tanuló zalaegerszegi Bánkuti Eszter mindig vidáman emlékszik vissza Zamárdira.

– Ez volt életem első fesztiválja, és nagyon jól éreztük magunkat a barátnőmmel. Kifejezetten John Newman miatt mentünk, akiből hihetetlen energia és életöröm áradt, nagyon kedves volt a rajongókkal és az egész koncert fantasztikus volt. Előtte a Halott Pénz játszott, akik a magyar zenei palettáról a legnagyobb kedvenceim, minden alkalmat megragadok, hogy egy-egy koncertjükre elmehessek. Ráadásul ezen a napon hallottam először élőben a Margaret Islandet is, és azonnal elvarázsolt a zenéjük – szerencsére azóta őket is többször láthattam. Remek fesztivál a Strand, biztosan visszatérünk még.

Végezetül térjünk vissza ismét szűkebb pátriánkba, Zalába. Tavaly ősszel egy egészen egyedi fesztivál jelent meg a palettán, ráadásul nagyon jó, országos marketinggel bevezetve. Az OhMyDeer Fesztivál, vagy ahogy hirdette magát, a Fesztiválerdő három színpadán a brit Morcheeba és Toploader mellett Ákos és a Wellhello voltak a headlinerek. A szervezők alapelveiben szerepelt, hogy számukra a hangulat a legfontosabb, ezért is szervezték a programot a kanizsai Csónakázó-tó melletti varázslatos erdőbe, a Muraföld fővárosába. Zala megye „butikfesztiválja” a szombati kedvezőtlenebb időjárás ellenére is sikeresen debütált, köszönhetően többek között a tó vizére a látványos, világító gömböknek is. Egy nagyon hangulatos és szerethető fesztivál született meg a nyár legvégén a zalai dombság rejtekén, ahol nem csupán a az esemény jelképét jelentő szarvast láthattuk viszont különböző installációkon, de valóban életre kelt az erdő.

A Nagykanizsán élő, médiában dolgozó, s a nyári fesztiválokra rendszeresen ellátogató Mikó-Baráth György nagyon várta, hogy Dél-Zalában is lehetőség nyíljon ilyen esemény felkeresésére. „Barátaimmal látogattunk el az OhMyDeer Fesztiválra, melynek hangulatával és szervezésével maximálisan elégedettek voltunk. Inkább a magyar fellépők vonzottak bennünket. A második nap időjárása nem volt annyira kedvező, ám így is várjuk a folytatást, hiszen a helyszín ideális ilyen rendezvények lebonyolítására.”