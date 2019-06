Rertro nyarak Zala legnépszerűbb strandjain

Sült kolbász, lángos és a Pálma gumimatrac illata lengte körbe a nyár legkedveltebb helyszínét bő 30-40 évvel ezelőtt.

Azóta sok dolog megváltozott: nemcsak a bikinik lettek kirívóbbak, az emberek is szívesebben mennek óriási élményparkokba, mint kisebb városi strandokra. Némelyik, például a nagykanizsai strand azóta be is zárt, míg van amelyik éppen átalakul.

A Balaton viszont nem vesztett semmit népszerűségéből. Míg anyáink bőségesen megpakolt cekkerrel (ismertebb nevén nylon hálós szatyor) indultak útnak a magyar tengerhez, mi a hűtőtáskát vonszoljuk magunk után. A keszthelyi fürdőhelyek többnyire dugig vannak mikor kijön a kánikula, ám arra nem emlékszünk mikor láttunk utoljára Szokol rádiót állítgató fürdőgatyás bácsikat.

Álljon most itt a felejthetetlen pillanatok emlékére a Zalai Hírlap fotóiból készült retro strand képválogatás. Kellemes nosztalgiázást kívánunk!