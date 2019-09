Olyan videó készült Zalaegerszegen, ami biztosan visszahozza az emberekbe vetett hited

Zalaegerszegi olvasónk Kalóz József egy igazán szép cselekedetet örökített meg videót, amit meg is osztott velünk.

– A csütörtök este folyamán egy idős bácsika próbált haza jutni, de sajnos nagyon csak nehezen ment neki. Leült a Kossuth Lajos utcai butik lépcsőjére piheni, mert a lába nem bírta tovább. Szerencsére a közel 40-45 perces pihenés alatt sokan megkérdezték tőle, hogy minden rendben van e vele. Így tett az esti járőrszolgalatát végző rendőr hölgy is. Kis beszélgetés után a rendőrnő továbbment, de sok idő nem kellett és ismét céltudatosan visszatért az idős úrhoz. Mivel szegény bácsika még mindig pihenni próbált s menni sem tudott, a rendőr hölgy hívta a kollégáit és megígérte, hogy haza viszik. A bácsika nem akarta elfogadni de a hölgy nem hagyta magát és jöttek is a kollégák. Tisztességesen felsegítették majd haza szállították a bácsikát. A felvétel nem a legjobb, szeretném ha látnák az emberek, hogy igen is van szívük a rendőröknek. Megérdemlik a tiszteletet – írta levelében Kalóz József.