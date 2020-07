Néha mellékhelyiségnek véljük, de nem mellékes, milyen a fürdőszoba

Ha pontosan megmérnénk, hogy lakásunk egy-egy helyiségében mennyi időt töltünk, meglepődnénk, hiszen talán nem is a nappali győzne.

A tisztálkodásra alkalmas helyiségek fogalma, kinézete az elmúlt pár évtizedben jelentősen átalakult.

A lakótelepi, vagy panellakások még arra a filozófiára épültek, hogy sok ember lakhatását oldják meg, akik szabadidejüket másutt töltik. Ezért minimális helyet kapott a fürdő, de még a konyha is, mint olyan, ahol alig-alig időzünk. Azóta tudjuk, nem így van, az emberek szeretnek ott­honaikban is vendéget fogadni, s akkor rendre a konyha lesz a végső dumaparti helyszíne.

A fürdőszoba is nagy karriert futott be az elmúlt évtizedekben, egészen odáig, hogy a hálókhoz, ha van rá hely, külön-külön fürdő dukál. A személyes szféra úgy is egybefolyhat, hogy a kád a hálóba vagy a sokemeletes házak esetén a belátástól védve az ablak elé is kerül. A lakberendezési stílusok sem állnak meg a küszöbén, egységes jegyeket vesznek fel, amelyek az anyagválasztásban is megnyilvánulnak. A fémet, a sok tükröt, a szögletes formákat az amúgy is letisztult stílusú nagyvárosiak részesítik előnyben, a franciásan vidéki enteriőr a fából készült festett berendezési tárgyakkal operál. A mesterséges kopottság, koptatottság a használatot és a tisztaságot egyszerre sugallja. A fehér, a pasztell színek nyugalmas hangulatot árasztanak, lehetővé téve a zaklatott mindennapok utáni relaxációt.

A retró vagy pop-art stílus kedvelői azonban nem ezt keresik, ők nem riadnak vissza a burkolatok, a falak merész buja színeitől, a minták bővelkednek az ismétlődő és erőteljes geometriai formákban. Ez esetben visszatér a hatvanas-hetvenes évek színvilága, csak éppen sokkal magasabb színvonalú anyaghasználattal.

A dekorációs célú kiegészítők (tükrök, lámpák, virágok, tárolóedények) teszik mindegyiket csak a lakókra jellemzően egyedivé.