Mire számíts egy profi fotózáson? A Zalai Hírlap fotósának tippjei a tökéletes portfólióhoz

Már javában zajlik a jelentkezés a 2020-as Tündérszépek szépségversenyünkre. Ha te sem szeretnél lemaradni, jelentkezz még ma!

Pezzetta Umberto, a Zalai Hírlap profi fotósa előző versenyünkön nemcsak fényképezett, de a megyei fordulóban zsűritagként is részt vett. Az eddig beérkezett jelentkezések alapján úgy tűnik, a lányok többsége nem saját portfólióval indul – a fotós őket látja el néhány jó tanáccsal!

Minél több ruhát hozunk, annál jobb!

– Érdemes sminkben érkezni, s az sem hátrány, ha a fotózás előtt felkeresed a fodrászt vagy a kozmetikust. Mivel maga a fényképezés órákig eltarthat, jó ha van nálad sminkfelszerelés, hogy felfrissítsd a sminked. A fotózásra több öltözékkel érdemes készülni, hiszen a portfólióba kerül majd bikinis, alkalmi, szabadidő és hétköznapi ruhás kép is. Minél több a választási lehetőség, annál jobb, ráadásul így a személyiségedet is jobban kifejezheted. Természetesen a tökéletes külső elkészítéséhez a stúdióban is adottak lesznek a feltételek. Mosdó, tükör és öltözőhelyiség is rendelkezésére áll.

Hozz magaddal valakit, akiben megbízol

– Ugyan magán a fotózáson csak és kizárólag a modell és a fotós lehet jelen, nem baj, ha van, aki elkísér. A kísérő nemcsak megnyugtathat, de segíthet a szépítkezésben, öltözködésben is. Az persze nem baj, ha egyedül érkezel, hiszen minden esetben egy kis beszélgetéssel indul a munka. Ez nemcsak a feszültségoldás miatt fontos, hanem azért is, hogy a fotós jobban megismerjen, ezáltal természetesebb, a személyiségedhez közelebb álló képek készülhessenek.

Csak nyugalom!

– Mindenre lesz idő. Nem mindenki érez rá egyből a kamerára, ami egyáltalán nem baj. A fotózás legelején próbaképek készülnek, melyek célja, hogy szokd a fényképezőgépet. Sokaknak egy idő után már fel sem tűnik, hogy kamera előtt állnak, annyira belelendülnek! A Zalai Hírlapban és a zaol.hu-n megjelenő képeket rengeteg fotó közül választjuk ki, így biztosan a legelőnyösebbekkel szerepelsz majd.

Fontos a gyakorlás

– Ha jelentkezel a szépségversenyre, jó ha van egy kis tapasztalatod, de ha sosem álltál modellt, az sem probléma. Ebben az esetben érdemes megnézned különböző divatmagazinok képeit, hogy elleshess egy-egy előnyös pózt. Gyakorolj a tükör előtt, hogy megtaláld a legjobbakat, de természetesen a fotózáson is a segítségedre leszünk.

Ne egyél nehezet!

– Ahhoz, hogy a vércukorszinted ne essen le, ne éhgyomorral érkezz! Fontos azonban, hogy a fotózás előtt két órával egyél csak, lehetőleg valami könnyű ételt. A puffadást így lehet a legegyszerűbben elkerülni.

A fotós nem az ellenséged!

– Ezt sose felejtsd el! Az izgalom természetes, de nem kell túlaggódni. A fotós azért van, hogy kihozhassa belőled a legjobbat. Már maga a munka is privát környezetben zajlik, hogy minél könnyebben elengedhesd magad. Siettetni nem fogunk, mindenre annyi időt kapsz, amennyire szükséged van. Senki sem fog durván kiretusálni a képeken – kizárólag minimális, esztétikai módosítások lesznek a fotón, sem vékonyabbra, sem magasabbra nem leszel átváltoztatva. A lényeg, hogy légy önmagad és a mosolyodat ne hagyd otthon!

Jelentkezz még ma aloldalunkon!