Mentes édességek bemutatásával érkezett Stahl Judit Zalaegerszegre

Mindenmentes ételek, édességek készültek a Gasztro Talk Show legutóbbi programján. Stahl Judit tavaszra hirdetett főzőestjét pótolták szeptemberben. Az ügyesebbek talán már el is készítették a thaiföldi rizskrémet és a gyümölcsös quinoa-granolát. Az újságírót az a megtiszteltetés érte, hogy a séf segédje lehetett.

Az egykori műsorvezető, a Tények és a Jó estét Magyarország! máig népszerű arca sokak kedvence lett bársonyos hangjával. A közönség már az elején – az alapanyagok előkészítése során – megtudhatta, hogy Judit némi szülői noszogatásnak köszönhetően lett cukrász. Édesapja matematikus, édesanyja ügyvéd, az érdeklődés tehát nem családi. A Színház- és Filmművészeti Egyetem rendezői szakkal párhuzamosan végezte a szakmunkásképzőt. Mint mondja, nem bánja, hogy Kepes András néha kemény, ám nagyon emberséges szakmai tanácsai formálták. A tévés karrier befejezése után egyenes út vezetett a gasztroműsorok világába. Ebben sokat segített férje, Bohus Csaba reklámszakember, aki nem mellesleg New York-ban kitanulta a szakácsmesterséget.

A Stahl konyhája című főzőműsor 2003-ban indult. Eddig 12 szakácskönyvet írt, a legújabb kiadványban mindenmentes recepteket találunk. Az ötletet ismerősének a betegsége adta. Laktóz-, glutén-, szója-, cukor-, tartósítószermentes ételek: külön világ, habár ezeket az étkeket természetesen azok is fogyaszthatják, akik nem érzékenyek.

– Ha egészséges vagy, maradj azoknál az ételeknél, amiket kedvelsz. Én igazából azt szerettem volna megmutatni, hogy a szigorú étrend is lehet szórakoztató és ízletes. A férjem a konyhában a cizellálás mestere, én az egyszerű dolgokat szeretem. Gyakorlatias és kreatív vagyok. Nem szeretek mosogatni, ezért jobb a kevesebb koszos edény – mondja nevetve. – A most készülő rizskrém például hamar megvan. Négy deka jázminrizst kávédarálóban porrá őrölünk, először egy deci kókusztejjel kikeverjük, majd hozzáadjuk a maradék folyadékot. Ha már sűrű, levesszük a tűhelyről és jöhet a csipetnyi só, valamint öt deka kókuszcukor. A tetejére mangó kerül, már vágom is. Díszítésnek mentalevél és egy kis zöldcitrom leve.

Amíg a rizses masszát segítem keverni, Judit mesél. Mielőtt 2019-ben elindította gasztro weboldalát, másfél évet pihent. Volt ideje olyan apróságokra, amikre előtte két évtizedig nem. Közben lánya, a kamasz Hanna is szóba került, aki sokszor szerepelt a videókban. Édesanyja elfogultság nélkül állítja, tehetséges a színpadon és a táncban. Több musicalban szerepelt, fellépett a Madách Színházban és az Operában. Van-e kedvenc nemzetközi konyhája, szól a következő kérdés.

– Sokfelé utaztam a világban, természetes, hogy általában az olasz és francia ételek fogják meg az embert. De én az egyik legérdekesebb gasztroélményemet Grúziában és Szarajevóban szereztem.

Közben elkészült a Thai rizskrém, amilyen egyszerű, olyan finom.

– Jöjjön egy másik. Fontos, hogy a sütőt mindig a megfelelő hőfokon használjuk. Ehhez most 180 fok kell. Előmelegítünk 4 deci juharszirupot és három evőkanál földimogyoróvajat. Nyakon öntjük vele a nyolc deka puffasztott quinoát – ami kiváló köret – és papírral kibélelt tepsibe kanalazzuk, tíz perc alatt karamellásra sütjük. A végén liofilizált gyümölccsel tálaljuk.

Kérdőn nézek rá, Judit elmagyarázza: ez a fagyasztva szárítás módszere, miközben a gyümölcsből kivonják a nedvességet. Ettől lesz zamatosabb. A nézők az esten játszhattak, Judit őket saját könyvkiadójának olvasmányaival gazdagította. A Keresztury VMK Gasztro Talk Show-ja november 27-én folytatódik. Akkor a rádiós műsorvezető, Rákóczi Feri lesz a vendég.