Menedéket adni, bátorítani és felelős gondolkozáshoz segíteni – Akácfák és fecskék

Interjút kérő e-mailemre lakonikus válasz jött, időponttal, és tegeződést kérve. Feldmár András megjelenése úgy hatott a honi pszichiátria-pszichológia kissé belterjes és kánontisztelő közegére, mint állóvízbe csapódó kő. Imádók és sarlatánt kiáltók egyaránt fellelhetők a mai napig a hullámgyűrűkben, bár ez utóbbiak kevésbé hallatják már hangjukat, mint korábban.

– András, elámulsz azon, hogy 15 ezer km távolságról így beszélünk egymással? Ez csodálattal tölt el téged?

– Ez egy csoda! Talán, amikor 11-12 éves voltam, akkor láttam az első televíziót. Én még olyan kristály-detektoros rádiót csináltam gyerekként. Onnan-ide – hát akkor ez elképzelhetetlen volt.

– Azok közé a személyek közé tartozol, akik nem szedik le a keresztvizet erről a hightech-ről, inkább azt mondod, hogy várjuk meg, hogy mi lesz ezzel. Élvezed?

– Én nagyon! Ez ugyanolyan, mint amikor először nyomtattak könyvet. Akkor sokan azt mondták, hogy ez az ördög munkája. Szerintem nem az. Megváltozott a kultúra és ez is teljesen megváltoztatja a kultúrát, de ki mondhatná meg, hogy jó, vagy rossz irányba? Változunk, és a gyerekeink jobban tudják, hogy mi lesz a jövőben, jobban sejtik, mint én vagy a szüleim. Miért próbálnánk meg kontrollálni őket? Emlékszem, amikor az én gyerekeim picik voltak, akkor folyton az volt a téma, hogy túl sok tévét néznek-e. Most arról kell beszélni, hogy ne töltsenek sok időt az interneten. Nekem sosem volt olyan impulzusom, hogy kontrolláljam a gyerekeim. Mindig bíztam az ő intelligenciájukban, hogy mindig azt csinálják, ami nekik a legizgalmasabb. Az jut eszembe, hogy volt két ember, akik a tanításról és a tanulásról írtak, és a következő példát hozták. Az iskolába, ahol a földrajztanár magyarázott valamit, egy kutya jött be az osztályba. Erre mindenki a kutyával kezdett foglalkozni, játszani, és senki nem figyelt a tanárra. A tanár odament az igazgatóhoz, és megkérte, hogy mindenki vigyen haza egy cédulát, hogy kutyát nem szabad az iskola területére hozni. A könyv szerzői azt mondták, hogy ez nagy hiba volt, a tanárt kellett volna kirúgni. Mert az a tanár, aki nem érdekesebb, mint egy kutya, az nem egy jó tanár. Szerintem ez a lényeg. Ha én a gyerekeimnek teremtettem valamit, ami izgalmasabb volt, mint a tévé, nem néztek tévét. A mai gyerekek, ha van valami, ami izgalmasabb, mint az internet, akkor nem interneteznek.

– Azt állítod, nem kell korlátozni a gyerekeket, csak abban, hogy a szülőket, anyjukat-apjukat ne bántsák, más tabu nincs. Ezt nem tudom szó nélkül hagyni, képviselve, hogy azért ennél több korlát szükséges. Ad abszurdum, mi van, ha a gyerek bele akar nyúlni a konnektorba?

– Amikor valami életveszély volt, akkor természetesen vigyáztam a gyerekeimre. A fiam még nem tudott járni, de már mászott négykézláb. Nagyon kíváncsi volt a konnektorra, nézegette. Még alig beszélt, itt, ott, néhány szót. Amikor a mutató ujját be akarta dugni, elkaptam, felemeltem, más irányba fordítottam és mondtam neki, „Nem, nem, nem!” Ez többször megismétlődött. Pár nappal később, láttam az ajtóból, hogy megint mászik a konnektor felé. Figyeltem. Önmagától megtorpant, és mondta hangosan, magának, „Nem, nem, nem!” Elfordult és mászott tovább.

– De nem is erről szeretnék igazán beszélni veled, hanem arról, hogy volt-e a te életedben, úgy idősebb korodban egy krízis? Amikor szembesültél azzal, hogy most már kezdesz idősödni?

– Igen, az 50. születésnapom reggelén emlékeztem egy álmomra, ami csak annyi volt, hogy fölülről nézem magam – mint hogyha egy drón lennék – és láttam, hogy kopaszodom. Csak ennyi volt az álmom. Akkor tudtam, hogy most az ötvenedik év megjött, a hajamat kezdem elveszíteni. Rengeteg hajam volt, s akkor, mint Sámson, féltem, hogy elveszítem majd az erőmet. Hogy mostantól fogva már megyek lefelé.

– Így lett?

– Nem.

– Mert meddig tartott még a plató?

– Még mindig tart.

– Úgy! Akkor most azt mondtad, fogalmad sincs, hogy mi az idősödési krízis.

– Halvány gőzöm sincs.

– Akkor mondd meg, légy szíves, hogy depresszió az van?

– Nincs.

– Skizofrénia van?

– Nincs. Ezek mind címkék. Van „valami”, amit ennek lehet címkézni. Szerintem sokkal jobb, ha nem címkézünk. Sokkal jobban tudunk bánni egymással, ha nem címkézünk semmit, hanem odafigyelünk, és úgy vagyunk együtt a másikkal, ahogy tudunk.

-Te az Újvilágban a virággyerekek nemzedékének összes jeles, formabontó pszichiáter, pszichológus személyiségével találkoztál – élményközösségben, vagy munkatársként – mint Leary, az LSD pápája, a skót Laing és a magyar számazású Th. Szasz, az antipszichiátria képviselői – hogy csak néhány nevet említsünk kiterjedt szakmai kapcsolataidból. No akkor, ha se depresszió, se skizofrénia, akkor Laing munkatársaként kikkel foglalkoztatok?

– Mi úgy beszéltünk akkor erről, hogy vannak emberek, akik zavarnak más embereket. A pszichiátria úgy beszél róluk, hogy ők zavartak. Meg vannak zavarodva. De ez nem igaz, ők zavarnak másokat. Úgy tudsz bekerülni a pszichiátriára, akármikor, hogyha zavarsz másokat. Például, ha lefekszel, és nem kelsz fel, bekakálsz az ágyadba és bepisilsz, akkor nagyon hamar a pszichiátrián leszel, és be fognak gyógyszerezni. Könnyű bekerülni a pszichiátriára, ha zavarod az embereket, megijeszted őket, ha mások nem tudnak veled mit csinálni. Laing azt szokta mondani, hogy ha már nincsenek barátaid, akkor kerülsz a pszichiátria kezébe.

– Mert addig, amíg vannak barátaid, ők valamilyen gyenge szállal, de benne tartanak a társadalom szövetében?

– Igen. Az a valami, amit a pszichiátria depressziónak nevez, az politikai és etikai probléma, nem pszichológiai, vagy pszichiátriai. A politikai benne az, hogy van-e elég személyes hatalmam a saját életem felett, hogy azt csináljak, amit akarok, és ne kelljen azt csinálni, amit nem akarok. Az etikai pedig, hogy hogyan bánunk egymással. Ha egy marslakó jönne és megkérdezné tőlem, hogy hogy tudna ő deprimált lenni, hiszen mindenki erről beszél, de ő még ilyet nem érzett, akkor a következő receptet tudnám neki adni: találjon egy nyomasztó környezetet, egy olyan társadalmat, ahol elnyomják, kihasználják, és ahol kussolni kell, mert megbüntetik, ha beszél róla. 56 előtt, hogy ha bárki beszélt arról, hogy elnyomják, akkor eltűntették. Hajnali 3-kor jött az ÁVO és elvitték valahova. Tehát kussolni kellett, és el voltunk nyomva. Nem csoda, hogy mindenki deprimált volt. De igaz ez a más korra és társadalomra, igaz családra, munkahelyre, és minden más közösségre is.

– Mégis, tudsz mondani olyan társadalmi szerveződést, amelyben ezek a megnyilvánulások, amit depresszióként definiálunk, meg ne jelennének?

– Igen, tudok. Itt a vancouveri egyetemen volt egy antropológusnő, aki Srí Lankában dolgozott, és ott a problémás fiatalemberek felét elküldte a helyi sámánokhoz, a másik felét nyugaton képzett, szintén Srí Lanka-i pszichiáterekhez. Ott Srí Lankában lehet választani. Ezeket az embereket a pszichiáterek skizofrénnek címkézték. A sámánok viszont abban hisznek, hogy azért őrül meg valaki, mert a családjában vannak olyan feszültségek, amik őbenne, az egyénben nyilvánulnak meg. A sámán azt mondta, hogy maradjon ő csak a szobájában, a sámán pedig meghívott minden családtagot. Néha 30, néha 40 ember jött mindenfelől, és három napig ott ettek-ittak, beszélgettek. A sámán állandóan járt-kelt, és ami diszkrepancia volt a rokonság tagjai közt, azt próbálta enyhíteni. A három nap végén kijelentette, hogy most már hazamehetnek, mert minden meg van oldva, a fiatalember, aki megőrült, az normális lesz. Két héten belül már tud dolgozni és soha többé hasonló nem fog vele megtörténni. És általában így lett. Azok, akik pszichiáterhez kerültek, azokat begyógyszerezték, és karriert futottak be, mint elmebetegek, leszázalékolva éltek, orvosságot szedtek, míg meg nem haltak. A pszichiáternek a hite az volt, hogy aki egyszer skizofrén, az örökké skizofrén. Van választás.

– Teljesen lecsúsztam a szándékaim pályájáról, mert rólad szeretnék beszélgetni. Miért pont Vancouver lett az első számú telephelyed?

– Azért, mert amikor Magyarországról kiszöktem, 17 évesen, akkor Bécsben akartam maradni, de 56-ban annyi magyar menekült volt ott, hogy aludni is csak a börtönben tudtam, máshol nem kaptam helyet. Föliratkoztam bányásznak, és elvittek Angliába, ahol angolul kezdtek tanítani. Akkor megtaláltam egy nagybátyámat és nagynénémet, akik 38-ban mentek ki Kanadába, Torontóba. Ők nem ismertek engem, én nem ismertem őket, mert én 40-ben születtem. De befogadtak, szponzoráltak, és a nemzetközi Vöröskereszt kirepített engem Torontóba. Ott fejeztem be a gimnáziumot, ott jártam már egyetemre, matematikát tanultam, 10 évig ott éltem. Akkor egyszer kaptam egy két hónapos nyári állást Vancouverben, a vancouveri egyetemen, és beleszerettem. Ilyen város nincs más a világon. Talán Osló az egyetlen, de itt jobb az éghajlat. Vannak hegyek, itt van a tenger, ugyanazon a napon lehet vitorlázni és síelni, vannak akácfák, és voltak fecskék, amik Torontóban nincsenek! Pár hónapon belül már itt voltam, attól fogva, 1969-től itt laktam. Csak azért, mert ez a legjobb hely a világon. Eredetileg az USA-ba akartam menni, de már akkor is elég okos voltam ahhoz, hogy lássam, hogy ott, akkor katonának kellett volna lennem, Kanadában pedig nem.

– Amikor visszajöttél Magyarországra – Bagdy Emőke hívására a debreceni egyetemre – itt rendkívüli mértékben felkavartad a pszichológiai és pszichiátria állóvizét, és nagyon komoly vádak értek téged. Ez elrettentett-e, hogy micsoda egy stupid népség él itt?

– Nem, ez mindenhol ugyanígy megy. Magyarország nem más, mint a nyugat. A pszichiátria egységes. Egy Srí Lanka-i pszichiáter, egy magyar pszichiáter, és egy kanadai, vagy amerikai, vagy angol pszichiáter pontosan ugyanazokból a könyvekből tanul, pontosan úgy gondolkodik, mint a kollégája bárhol máshol.

– A drogokkal kapcsolatosan is?

– Ez teljesen egységes. Mert azt hiszik, hogy ez az orvostudomány. A mesterem, Laing azt mondta, hogy akik őt antipszichiáternek hívták, azok az anti-pszichiáterek, és ő az igazi pszichiáter, mert a hippokratészi eskü az azt kívánja, hogy ne bántsuk a betegeinket. Nil nocere, ne ártsunk, ne tegyük a betegeink életét nehezebbé, mint amilyen nehéz amúgy is. Őszerinte és énszerintem is, a legtöbb pszichiáter nehezebbé teszi az emberek életét, mint amilyen az lenne nélkülük. És azok az orvosságok, amiket előírnak, azoknak a mellékhatásai teljesen lerombolják az embert. Úgyhogy ők az antipszichiáterek. Én pedig azt mondom, hogy az én munkám, a pszichoterápia az nem az orvostudomány kereteibe tartozik. Hanem a praktikus tudományok közé, ahova az etika és a politika. Ezt már Arisztotelész is tudta, csak alig akarja valaki elhinni. Több mint kétezer éve mondta, hogy „elme-betegség” az egy rossz metafora. De senki nem akar rá hallgatni.

Nekem most eszembe jut az általam ismert pszichiáterek közül Kun Miklós, Buda Béla, Vikár György, humanisták mindhárman a javából – de nem tisztem itt a kötözködés, értem, miről beszél, nem könyvet készítünk, csak interjút.

– Képzelted-e, hogy ilyen remek kis műhelyed lesz Budapesten?

– Nem, nem, ez egy meglepetés.

– Hogyan tudsz olyan szerteágazó tevékenységeket kialakítani, ami a Feldmár Intézet keretein belül megy? Hogyan zajlik a szakmai felügyelet?

– Nem kell senkit felügyelni, én mindenkit bátorítok arra, hogy csináljon, amit akar és azt csinálja jól.

– Rendben, de a te nevedet használják, a te intézetedben dolgoznak. Nem volt olyan eset, amikor azt gondoltad, mégis be kéne avatkozni?

– Ha mondjuk valaki valami olyan hozzáállással jönne, ami bántana másokat, akkor mondanám, hogy ezt ne csináljuk. Úgy, mint a gyerekeimmel: csináljanak, amit akarnak, szabad emberek, de ne bántsák egymást, ne bántsanak másokat és ne bántsanak engem. Ne ártsunk, ez az egyetlen, ami nekem fontos. Aki nem árt, az csinálja, amit akar. Nekem nincsenek dogmáim, én inkább szkeptikus vagyok, a legfontosabb kérdésem az, hogy „biztos vagy benne?” Nekem nem kell biztosnak lennem semmiben, csak abban, hogy engem ne bántson senki és én sem akarok senkit bántani.

– Van-e olyan – akármikor az életünk folyamán – esemény, olyan történés, aminek nyomán azt mondhatjuk, elrontottam az életemet?

– Nem, olyan nincs. Mert az egy fantázia. Ha választani kell, ha van egy elágazás az utamban, és én mondjuk azt választom, erre megyek, akkor esetleg egy ponton bajba kerülök. Akkor születik az a fantázia, hogy ó, arra kellett volna mennem, nem erre. Az időt azonban nem lehet visszaforgatni és soha nem tudom, hogy itt mi történt volna, ha arra mentem volna. Ez mind fantázia. Ahogy élni kell, az az – és ez a mitológiában többször alá van húzva –, hogy megyek addig, amíg a baj nem ér. És akkor újra választok. Ha megint bajba kerülök, újra választok. Újra, újra, újra, csak előre, soha nem nézek hátra, hogy jól választottam-e vagy rosszul. Vissza tudok nézni, és azt tudom mondani, hogy minden döntés, amit hoztam, az a legjobb volt. Hát ez is fantázia! Mondhatnám azt is, hogy minden döntés, amit hoztam, rossz, elrontottam az életem. Az egy dráma lenne. A mitológiában, aki hátranéz, az kővé válik, vagy mint például a Orpheusz, elveszti szerelmét, Eurüdikét. Nem tudja kihozni az alvilágból. Nem szabad hátranézni, csak a jelen pillanat van. A jövő beláthatatlan, a jövőről nem tudunk semmit, a múlt már megtörtént ­– hát akkor miért ne legyünk a jelen pillanatban?

– Nincs is életünk egy-egy eseményének tanulsága a következő évekre nézve?

– De, lehet tanulsága. Én tanultam. Olyan van, hogy én döntök valamit és akkor megtapasztalom, hogy mi a következménye, és akkor magamban elhatározom, többet ezt nem csinálom. Persze, hogy vannak olyan események, amiből tanulok. Én azért dolgozom még ma is, 80 évesen, mert mindig tanulok. Minden új páciens tanít nekem valamit, amit eddig nem tudtam. Nem én tanítok nekik, ők tanítanak nekem. Tehát még mindig izgalmas, még mindig tanulok. Abban a pillanatban, amikor már mindent tudnék, unalmassá válna az élet.

– Még mindig tanulsz. És azon kevés terapeuták közé tartozol, akik azt mondják, hogy a praxisod kezdeti éveiben kezelt pácienseidet sajnálod, mert bár hatékony voltál, de nem elég tapasztalt.

– Nem olyan hatékony, mint most. Ők korán kaptak engem. De jobb nekik, hogy korán kaptak, mintha nem kaptak volna egyáltalán.

– Mondd kérlek, mi a fontos az életben?

Nemrég beszélgettem nyilvánosan egy idős nővel, ő is túlélte Auschwitzot, 93-95 év körül van, megkérdezték, hogy mi a hosszú élet titka. Ő azt mondta, hogy szerelmesnek lenni. Szerintem igaza van. Megkérdeztek egy csomó híres férfit, aki már öreg, hogy a haláluk előtt, ha még egy élményt kaphatnának, mit szeretnének. Mindegyik, kivétel nélkül azt mondta, szerelmesnek lenni még egyszer.

– Ha kimész a városodba, ahol ugyanabban az évszakban lehet síelni és vitorlázni is, a közvetlen környezetedben mit látsz?

– Gyakran sétálok a tengerparton. Ebben a városban nem lehet tengerpartot birtokolni, úgyhogy minden, ahol a föld, a sziklák összeérnek a tengerrel, az mind közterület. Órákat tudok sétálni, itt a közelben, ahol én lakom. Van egy erdő, meg van tiltva, hogy bármikor is kiirtsák, és építkezzenek a helyén. A vancouveri egyetemhez tartozik, tulajdonképpen egy park, ahol lehet sétálni.

– Búcsúzóra fordítom a szót, szeretnék gratulálni a 80. születésnapod alkalmából, és megkérlek arra, üzenjél valamit az én kis 60 ezres göcseji városomnak, ennek a Zalaegerszegnek! Sőt, az egész Zala megyének!

– Köszönöm a felköszöntést. Nézzük, mit tehetünk egymásért? Fedelet tudunk adni egymás feje fölé, ahol nem bántjuk a másikat. Az én rendelőmbe, aki bejön, az ott menedékre lel, én nem fogom bántani. A másik, hogy bátoríthatjuk egymást. Csak szívből lehet bátorítani valakit. Tudok bátorítani embereket. A harmadik, hogy vessük el azt a fajta gondolkodást, hogy ez történt, meg az történt, meg amaz történt! Ez mindig egy hazugság. Semmi soha nem „történt”, mindig valaki „tesz” valamit valakivel. Az egyik ember segíthet a másiknak, hogy ezt felismerje, és jobb döntéseket hozzon. Azt kívánom az olvasóidnak, hogy bátorítsák egymást, ne hazudjanak maguknak vagy másoknak és ne bántsák egymást. Rövid az élet, mindannyian meghalunk, mindannyian sorban állunk a temető ajtajánál és nem tudjuk, ki megy elől. Ha már mindannyian egyfelé megyünk, miért ne segítsünk egymásnak? Miért bántanánk egymást? Nincs kiút. Ha rád nézek, tudom, hogy te, szegény, meg fogsz halni. Hát akkor miért bántanánk egymást? Olyan kis időnk van egymásra, miért ne szeretnénk egymást?