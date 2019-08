Húsz év távlatából is szívesen emlékszik vissza a Zala Szépére Cserfő Bernadett

Hihetetlen, de Cserfő Bernadett ugyanúgy ragyog, mint amikor kicsivel több mint húsz éve a fejére került a korona a Zala Szépe választáson. A családanya szerint a Tündérszépek szépségverseny pozitív megerősítést adhat a lányoknak.

Kepe Arnoldné Cserfő Bernadettel és két lányával, Klaudiával és Lúciával a Nagykanizsához közeli Förhénc-hegyen található pincénél találkoztunk. A család nyaranta sok időt tölt a nyári lakban, itt töltődnek fel a hétköznapi mókuskerék után. Ami érthető, hiszen a dombokról kitűnő kilátás nyílik a városra, de a horvát és szlovén hegyvonulatok is kirajzolódnak a távolban. A kivételes panoráma és a külföldi nyaralások is ihletet adtak a nyolc éve festészettel is foglalkozó egykori királynőnek. Kiegyensúlyozottságához Bernadett nemcsak szellemileg, de testileg is igyekszik formában tartani magát.

– Szerencsés alkat vagyok, de azért odafigyelek: többször eszem keveset, változatosan táplálkozok, konditeremben feszesítem az izmaimat és heti kétszer futok – árulta el. – Ez nem túl sok mozgás, de frissen tart, felpezsdíti a vérkeringésemet. Ettől pedig kirobbanó formában vagyok, talán erre lenne szükségük a mai lányoknak is, hogy igazán fittnek és üdének érezzék magukat.

A 17 éves, 180 centiméter magas gyönyörű lánya, Klaudia évekig fitneszversenyeken szerepelt sikerrel. Bár most befejezte a versenyzést, gyakran tart édesanyjával edzeni. Az általános iskola első osztályába készülő Lúcia pedig állandóan mozgásban van. A csajok büszkék anyukájukra, szerintük nagy dolog, hogy a megye legszebbje lehetett.

– Az internetes közösségi oldalakon olyan nőket látni, akik szinte mindennap az edzőterembe járnak, tökéletes a hajuk, a bőrük, a sminkjük, így nem csoda, hogy sok tinédzser lány elbizonytalanodik – folytatta Bernadett. – A Tündérszépek viszont a nevéből adódóan is arra sarkallhatja a 16–29 év közötti hölgyeket, hogy a belső kisugárzásukon keresztül mutassák meg magukat. A természetesség hangsúlyozása, az őszinte mosoly mindennél többet ér a szépségversenyen, ahol rengeteg, életre szóló élményt szerezhetnek.

Jelentkezni a versenyre a www.tuderszepek.hu oldalon lehet, a játékszabályok szintén ott érhetők el. Ezúttal is 3 fordulós lesz a verseny (megyei, régiós, országos), a döntő pedig egy nagyszabású showműsor keretében zajlik majd. Az élmények mellett sok nyeremény is vár a legszebbekre.