Figyeljünk emésztőrendszerünk állapotára, a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is

Télen a szervezetünk sokkal kevesebb vitaminforráshoz jut, ami az immunrendszer gyengüléséhez, majd pedig különböző betegségek kialakulásához vezethet.

A kórokozók elterjedése mellett a hónapig tartó napfény és a szezonális gyümölcsök hiá­nya komolyan igénybe veszi a szervezetet. Ha csökkenteni szeretnénk a megbetegedések esélyét, elkerülni a téli levertséget, akkor néhány vitamin és ásványi anyag folyamatos pótlása elengedhetetlen.

Elsőként mindenkinek a C-vitamin jut eszébe, ez fontos, de nem elegendő, hát lássuk sorban. Az A-vitamin hozzájárul a szemünk egészségéhez. Erre különösen is szükségünk lehet télen, amikor zömmel a mesterséges fényforrásokra ha­gyatkozunk. Ez a vitamin megtalálható a spenótban és a tojásban is. A B6-vitamin hatásai között találhatjuk a görcs­oldást, az immun-, ideg- és emésztőrendszer működésének támogatását. Ezért ennek igen nagy hasznát vehetjük, amikor amúgy is hajlamosak vagyunk többet enni, mint amennyi a lecsökkent fizikai aktivitáshoz szükséges. Ez a vitamin megtalálható a májban, a húsban, az uborkában és a spenótban is. Következik a C-vitamin, a legismertebb. Ez erősíti az immunrendszert, emiatt erre fokozottan szükségünk van télen, hidegben. Ezt a vitamint megtalálhatjuk a citrusfélékben, és kiváló forrása a paprika, paradicsom, spenót, zeller, káposzta, brokkoli, karfiol, ezekkel is feltölthetők a C-vitamin-készletek. A D-vitamin a bőrünkben termelődik a napfény hatására, de télen erre nem sok lehetőségünk van. Éppen ezért a D-vitamin pótlására is érdemes odafigyelnünk, ráadásul ennek anti­depresszáns hatása is van, emellett hiánya az elhízással is összefüggésbe hozható. Ez a vitamin csekély mennyiségben vihető be táplálkozással – főleg halakban található –, így táplálékkiegészítőként a kötelezően fogyasztandó mikro­elemek közé tartozik, legalábbis novembertől márciusig.

Ezeken kívül az emész­tő­rendszer megfelelő működése az egészség egyik alapja, nagyban befolyásolja az immunrendszert. Télen fogyasszunk olyan ételeket, amelyekben megtalálhatók az ehhez szükséges prebiotikumok: cukormentes natúr joghurt, savanyú káposzta, hagyma, fokhagyma, spenót, édesburgo­nya.

Sokan úgy gondolják, megelőzésképpen elégséges multivitamint szedni, de a komplex tabletták felszívódása kevésbé hatékony, mint ha egyesével szednénk a vitaminokat. Az viszont egyéni, hogy kinek melyik elegendő, ezért ezt érdemes kitapasztalni. Ha valakinek bizonyos ásványi anyagból kevesebb van a szervezetében, akkor az pótolandó, mert a multivitamin szedése nem lesz önmagában elegendő az egészség megőrzéséhez.

A táplálékkiegészítők mellett kiváló téli vitaminforrások a káposztafélék, a gyökérzöldségek: retek, cékla, sárgarépa, a hagymafélék, a száraz hüvelyesek, a gyümölcsök közül pedig a sütőtök, a gránátalma, a szárított gyümölcsök és az olajos magvak. Télen sem szabad megfeledkezni a folyadékbevitelről. Nyáron ez szinte magától értetődő, hiszen könnyebben megszomjazunk. Hidegben ritkábban jelentkezik szomjúság, de ugyanúgy szükségünk van a hidratálásra, csak kevésbé érezzük az intő jeleket, pedig a hidegtől a bőrünk kiszárad, ezért is fontos a belső hidratálás a különböző bőrtápláló krémek használata mellett.