Európában is egyedülálló faunával bírnak folyóink, tavaink, véli a világbajnok Erdei Attila

A mai modern technikákkal nagyon gyorsan le lehet rabolni a vizeket, melyek így halban szegénnyé válhatnak, ami sajnos, néhol tapasztalható is – ezt Erdei Attila, Magyarország egyetlen egyéni feeder sporthorgász világbajnoka, a horgászválogatott tagja mondta lapunknak adott interjújában.

Erdei Attila a Zala megye legjobb horgásza verseny és a Szúnyog Horgászegyesület vendége volt a közelmúltban, ennek apropóján tudtunk beszélgetni vele. A makói születésű, eredendően biológia-testnevelés szakos pedagógus végzettségű sporthorgász immáron 20 éve Szegeden él, amely – ahogy fogalmazott – egy pecásnak „igen jó hely”.

– A környéken sok a horgászvíz, a Maros, a Tisza, utóbbinak a holtágai, bányatavak, csatornák, tényleg sokféle lehetőséget teremtenek a horgászember számára – mondja a világbajnok. – Ennélfogva a horgászat természetesen gyermekkori szerelem, valamikor hatéves koromban volt először pecabot a kezemben, a haverokkal mentem el horgászni. Megtetszett a dolog, aztán gyerektáborokban ismerkedtem a horgászat praktikáival, és egyre jobban belegabalyodtam ebbe a szép sportba, s egyszer csak elkezdtem versenyekre járni. Hogy hogyan jut el innét valaki a világbajnoki címig? Biológia-testnevelés szakos tanár vagyok „gyárilag”, azt gondolom, ennek is van szerepe a sikereimben. A testnevelésből jön a sport, a versengés szeretete, a biológia pedig jó alapot ad a halak életmódjának, táplálkozásának ismeretéhez. Illetve hát az egész eddigi életem a versenyekről szólt, s a gyakorlati tudásom csiszolásával egyre szebb eredményeket értem el előbb az ifjúsági, majd a felnőtt megmérettetéseken. Így jutottam el a magyar bajnoki címig, s kerültem be a magyar válogatott keretbe. A felívelés egyébként az úszós horgászattal kezdődött, ott két magyar bajnoki címem van, klubcsapat-bajnokságokat nyertem meg, aztán jött a feederőrület, a feederhorgászat előretörése, mely révén három magyar bajnoki címet szereztem, és 2012-ben Gentben sikerült az egyéni világbajnoki címet is abszolválnom. Idén februárban pedig Dél-Afrikában megnyertük a magyar csapattal a Nemzetek Világbajnokságát, valamint a klubcsapat-világbajnokságon Portugáliában áprilisban szintén világbajnoki címet szereztünk.

– Miért vált manapság ennyire népszerűvé a feedertechnika?

– Szerintem azért, mert egy viszonylag alacsony eszközigényű fenekező módszer, amivel könnyű nagyobb távolságokat meghorgászni, s különösen method-technikával szép, méretes kárászokat, keszegeket, pontyokat lehet vele fogni.

– Az egyes halfajok esetében meg lehet határozni, hogy milyen összetételű, ízű etetőanyagot szeretnek leginkább?

– Nagy átlagban igen: a pontyos-kárászos etetőanyagok kukorica alapúak, de persze, azokon a vizeken, ahol már rászoktatták őket a halas pelletekre, csökkenhet előbbiek hatékonysága. Ugyanis, mint a cirkuszban az emlősöket, a halakat is sok mindenre rá lehet szoktatni. Azonban természetes körülmények között a kukorica, illetve sütemény, tészta alapú etetőanyagok működnek jól, keszegfélékre, dévérre, bodorkára pedig az olajos magvakat tartalmazó etetőanyagokkal érdemes menni.

– Hogy látja, horgászszemmel milyen állapotban vannak hazai vizeink?

– A mai modern technikákkal nagyon gyorsan le lehet rabolni a vizeket, melyek így halban szegénnyé válhatnak, ami sajnos, néhol tapasztalható is. A horgászegyesületeknek nyilván az az érdekük, hogy ez ne történhessen meg, hiszen akkor nem lesz horgász az általuk kezelt vízen és így bevétel sem. Szerencsére, az egyesületek többségének vezetősége ezt érti, ezért nagy odafigyeléssel halasítanak és kulturált körülményeket teremtenek a horgászok számára. El kell, hogy mondjam: Európa más vizeit nem feltétlenül jellemzi akkora halbőség, mint a magyarországi folyókat, tavakat. A kontinensen sehol nincs annyi halfaj, mint itt, a Duna vízrendszerében. Talán mindennek köszönhető, hogy a horgászsport népszerűsége növekszik, legnagyobb örömömre a fiatalok körében is. Ez azért nagy dolog, mert a fiataloknak annyi más lehetőségük van a szabadidő eltöltésére (tévé, számítógép, okostelefon, internet) és ennek ellenére is sikerül őket a vízpartra csábítani. S egyre többeket látok horgászni a gyengébb nem képviselői közül is, ami ugyancsak örömteli fejlemény. A hölgyeknek ma már a versenyhorgászatban is van helyük, kifejezetten számukra bajnokságokat, például világbajnokságot is rendeznek.

Mik a tervei a jövőre nézve?

– Szeretnék jövőre is bekerülni a válogatottba feeder- és finomszerelékes, úszós horgászatban, hála Istennek úgy néz ki, hogy egy vébé már megvan, jövőre, a Szlovéniában megrendezendő veterán világbajnokságon csapattag leszek – mondta Erdei Attila.